Lo obligan a trabajar y le niegan quincenas a pesar de su condición de salud en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Aún con el documento que valida su vulnerabilidad por su condición médica, a Víctor Manuel Mayorquín se le sigue exigiendo acudir a trabajar presencialmente, y se le han retenido las quincenas por el tiempo en que estuvo en recuperación.

Trabajador de intendencia en el Jardín de Niños Jean Piaget, en Culiacán, padece de hipertensión y de una condición que no le permite respirar adecuadamente. A pesar de ello, acudió a trabajar como se le indicó, después de permanecer meses en casa al inicio de la emergencia sanitaria, sin embargo, al poco tiempo, a raíz de su condición que empeoró, se vio obligado a suspender sus actividades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Víctor contó que avisó a la directora del plantel que sería atendido por un médico particular, pues le habían advertido que acudir al Hospital del Issste significaría un riesgo para él. La directora había accedido a que continuara con su recuperación desde casa.

El problema surgió en el momento en que se le solicitó una incapacidad, pues al haberse atendido en el sector privado no podía ser acreedor a una.

"Comenzó a presionarme para conseguir la incapacidad, yo le hablo a un doctor del Issste y le digo del problema (...) yo le envío el resumen médico pero me dice que no es válido", dijo.

Mencionó que al acudir presencialmente a Issste una vez recuperado, le indicaron que no podía obtener una incapacidad al no ser atendido en ese lugar, pero se le entregó una hoja que certifica su vulnerabilidad.

Con dicho documento, sin embargo, no logró que en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Sinaloa le liberaran las dos quincenas y el bono que tiene retenidos debido al tiempo en que no pudo trabajar y que quedó registrado como faltas.

Yo comienzo a pedir ayuda por todos lados", dijo. "Aparte de que no me pagan me hacen un descuento por faltas injustificadas".

Manifestó que el problema más grande no es el trabajar bajo su condición o no, sino que pide recibir sus pagos, pues de él depende una familia que se ha visto corta en ingresos debido a la pandemia. Añadió que el sindicato al que pertenece, el SNTE Sección 27, no le he ayudado a dar una solución al problema.

Ante lo anterior, pidió a las autoridades educativas y sindicales, intervenir para que sus pagos del tiempo en que estuvo en recuperación sean depositados y pueda seguir dando sustento a su familia.