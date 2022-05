"Lo tenemos prácticamente resuelto": Presume Rubén Rocha Moya sobre el asesinato de Luis Enrique Ramírez

Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presumió ante el presidente AMLO que ya tienen "prácticamente resuelto" el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, cuyas órdenes de aprehensión no han sido emitidas.

En La Mañanera de AMLO desde Culiacán, Sinaloa, Rocha Moya le aseguró al presidente Andrés Manuel López Obrador que sólo falta complementar la investigación sobre el caso de Luis Enrique Ramírez con un elemento jurídico para poder emitir las órdenes de aprehensión.

"Este es un tema que le debo decir, presidente, lo tenemos prácticamente resuelto, no queremos emitir, no queremos que se emita la orden de aprehensión hasta en tanto completamos un elemento jurídico que necesitamos", dijo el gobernador de Sinaloa.

El mandatario estatal subrayó que en la indagatoria ya se tienen identificadas las causas del asesinato del periodista de El Debate, así como los presuntos responsables, por lo que sólo es cuestión de "horas o días" para resolver el caso.

Así mismo, recordó que Luis Enrique fue "amigo nuestro" y el propio AMLO lo conoció en 1998, resaltando que fue un "hombre de izquierda" y "culto", al tiempo que reiteró el compromiso de hacer justicia por su asesinato.

"Tenemos ubicados las motivaciones, las causas, las personas, no queremos fallar, por eso le digo, presidente, en horas o días vamos a tener resuelto el caso de Luis Enrique Ramírez., que fue un amigo nuestro, usted lo conoció, acuérdese en el 98, cuando fui candidato él era mi jefe de prensa, era un hombre de izquierda, un hombre culto, que lamentamos mucho su muerte, pero vamos a resolver el caso", subrayó Rubén Rocha Moya.

Previamente, el gobernador de Sinaloa aseguró que el mismo día que se dio a conocer el asesinato del periodista en Culiacán, el presidente López Obrador le encargó personalmente que se investigue el hecho, aunque para entonces la Fiscalía General del Estado ya se había coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Algo que me encargó de manera directa el mismo día que sucedió el hecho , el caso de Luis Enrique Ramírez, el periodista, me habló por teléfono y me dijo, te encargo y le dije en ese mismos momento que ya nos habíamos coordinado con la Secretaría de Seguridad, con Rosa Icela, pero particularmente con el subsecretario Ricardo Mejía", resaltó el mandatario sinaloense.