Locatarios abren negocios y el Ayuntamiento de Culiacán los cierra

Culiacán, Sinaloa.- Casi 90 mil pesos de renta paga al mes un comerciante del centro de la ciudad por dos locales en los cuales vende ropa.

Con el cierre de sus establecimientos por la pandemia de COVID-19, ya se gastaron sus ahorros, por lo que ya no sabe qué hacer para hacerle frente a los gastos, entre ellos los impuestos y el pago de nómina. Ayer fue uno de los comerciantes que acudió a una manifestación realizada en el Ayuntamiento de Culiacán para exigir que sean abiertos los comercios del centro y las calles.

Carlos Quiñónez comentó estar desesperado debido a que las ventas que realiza en línea no son suficientes para cubrir todos los gastos. Ayer, mientras los regidores y el alcalde estaban sentados en el patio del Ayuntamiento en sesión de cabildo, los comerciantes estaban de pie portando mantas y cartulinas, con las que pedían que les permitieran abrir sus establecimientos. Una inconformes portaba entre sus manos un moño negro, el cual representaba el luto por la agonía y la pronta “muerte” de los negocios.

En su participación, algunos regidores se solidarizaron con los comerciantes y aseguraron entender su desesperación porque no tienen de dónde obtener el sustento para sus familias.

Durante su discurso, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro aclaró que la reapertura de negocios no depende de él, sino de las autoridades de Salud, por lo que les pidió a los manifestantes que formaran una comisión para que acudieran al Gobierno estatal e hicieran la petición, pero les sugirió que fueran sin mantas porque se veía mal. También recordó la petición que le han hecho algunos empresarios de que les condonen impuestos, pero dijo que además de no estar permitido en la Constitución, ahorita es cuando se requiere que sean pagados para hacer frente a los gastos de la pandemia: en el caso del Ayuntamientode Culiacán, para pagar los sueldos de los trabajadores; mientras la Junta de Agua Potable y Alcantarillado no puede cobrar menos o que la gente no pague porque los químicos para tratar el agua son muy caros.

Al no tener ninguna respuesta favorable por parte de las autoridades del Ayuntamiento, algunos comerciantes y su personal decidieron ir a sus establecimientos y abrirlos. Mostraron que están preparados para abrir, pues a la entrada de las tiendas de ropa tenían un tapete desinfectado y están marcados los espacios de la sana distancia, además aseguraron que saben cómo cuidarse y cuidar a sus clientes.

Algunos de los locales no tenían toda la cortina abierta, pero fueron pocos los que abrieron. Después, personal del Ayuntamiento de Culiacán y de Protección Civil Estatal llegó y les pidió que cerraran, a lo que accedieron los locatarios.

Inconformidad

Desde hace varias semanas los locatarios del centro han realizado protestas para que los dejen trabajar y para que abran las calles. Se dicen en contra de que el centro se haga peatonal porque perderán clientes.

