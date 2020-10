Locatarios del centro no permitirán venta indumentaria de Halloween

Culiacán, Sinaloa.- La Unión de Locatarios del Centro de Culiacán ULCC ha instruido a sus agremiados a que no promuevan la venta de indumentaria y artículos que hagan apología a la violencia para las fiestas de brujas (Halloween)

Los locatarios decidieron esta postura para ir alejando de las costumbres de la población la cultura tan arraigada que existe en Sinaloa en este tema. Asimismo han exhortado a sus empleados, quienes la mayoría son jóvenes, a no participar en eventos contrarios de las buenas costumbres y se aparten de la civilidad.

Algunos de los objetos que no serán vendidos son armas de juguetes en todas sus modalidades, e indumentarias de uso militar y policial. Al cumplirse un año del denominado "jueves negro", a los Culiacanenses nos debe de invitar a la reflexión de que estos hechos no deben de repetirse y no sean motivo de orgullo.

Además se ha girado invitaciones al gremio para que este día de brujas no regalen golosinas como otros años y de esta forma participar con las autoridades sanitarias en disminuir el número de contagios del Covid-19. Con esto la ULCC reafirmó su compromiso con la sociedad y el gobierno en la construcción de mejores instituciones y ciudadanos.