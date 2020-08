Locatarios quieren el centro de Culiacán sin calles peatonales

Culiacán, Sinaloa.- Locatarios establecidos del primer cuadro de la ciudad y tiangueros se manifestaron en el Palacio Municipal de Culiacán para exigir la reapertura del centro a los autos y del tianguis de Los Huizaches. El presidente de la Unión de Locatarios Establecidos del Centro, Miguel Ángel Millán, expresó que se había llegado a un acuerdo con las autoridades en donde se aseguró que cuando el semáforo cambiara a naranja las calles se iban a ir reabriendo.

Ante la falta de cumplimiento por parte de las autoridades municipales, estos iniciaron una marcha desde la calle Ángel Flores, moviéndose hasta el Ayuntamiento de Culiacán. Dicha calle es una de las que piden que sean abiertas al tránsito vehicular, además de la Miguel Hidalgo, Juan Carrasco y José María Morelos.

A pesar de que algunos tramos de estas fueron abiertas, estos aseguran que no son las mismas ventas, por lo que quieren el centro en la total normalidad. A la manifestación llevaron una piñata parecida a Jesús Estrada Ferreiro, pues aseguraron que el alcalde es una piñata de terceras personas.

Pérdidas económicas de comerciantes de Culiacán

Por su parte, María, una de las vendedoras del tianguis de Los Huizaches, expresó que están desesperados, pues tienen mucho tiempo sin trabajar, y reclaman que otros establecimientos no esenciales hayan sido abiertos, y el tianguis no. “Tenemos hijos que mantener. Ellos ahorita pues no están viendo el sustento para la casa, pues la mayoría somos madres solteras y vivimos de lo que vendemos, era lo que ganábamos”.

Locatarios sosteniendo la piñata que llevaron. Foto: El Debate / José Betanzos

Además de que hace semanas se había dado fecha para la reapertura, pero ante un incremento de contagios esta fue cancelada, lo que dejó a algunos tiangueros con más problemas, pues no solo seguirían sin trabajo, sino que quedaron con deuda de insumos de sanidad para la supuesta reapertura.

A la manifestación también se unió José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos en Culiacán (Canirac), quien expresó que dicho sector también se ha visto afectado ante el cierre del centro. "Tenemos alrededor de catorce restaurantes de la Cámara que operan en el sector centro, de los cuales lamentablemente ya hemos visto cerrados cuatro por no ponerse de acuerdo".

Alcalde de Culiacán dice que no cederá a presiones

Ante las manifestaciones que se realizan en contra del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, este respondió que no estará cediendo en las peticiones que un grupo de comerciantes hizo para reabrir todas las calles del centro. Además, calificó que al convocar a que las personas se manifiesten están poniendo en riesgo la salud pública, ya que puede existir un riesgo de contagio de COVID-19.

El primer edil señaló que nadie podrá presionar su toma de decisiones, que se hace con base en estudios de expertos, además señaló que más manifestaciones son lideradas por un grupo político.

No hay fecha para que instalen los tiangueros

Ante la exigencia de los vendedores de los tianguis de una reapertura, el encargado de Mercados y el Área Pública, Adrián Cerda, comentó que a pesar de que ya cambió el semáforo a naranja, aún hay una gran cantidad de casos en el municipio, por lo que no habrá reapertura del tianguis.

“Tenemos que trabajar todos en conjunto. Yo les hago una invitación a ellos para que se unan como voluntarios para bajar los contagios. Ya bajando los contagios, pues los dejamos chambear”. Expresó que por más filtros que se pongan el abrir el tianguis, en estos momentos sería una irresponsabilidad.