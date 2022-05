"Logran acreditar el seguro 400 escuelas de Sinaloa, pero no han respondido"; SEPyC

Culiacán.- En general tenemos 2 mil 700 escuelas que un día van y se manifiestan y otro día otras, y en lo que vamos resolviendo se les va explicando en qué va la situación y en qué se está trabajando para cada una de ellas, dijo la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, ya que el día de hoy al menos 3 escuelas se manifestaron tanto en las oficinas de está dependencia y otra más sobre la carretera Culiacán-Navolato.

Informó que el presupuesto para está problemática del programa "La escuela es nuestra" son 218 millones de pesos en la concurrencia con la federación.

"Tenemos desde el 2020 más de 400 casos que lograron acreditar ante la aseguradora, ya que fueron saqueadas y lamentablemente no ha respondido y eso se sale de nuestras manos porque no corresponde a nosotros y lo que hacemos es presionar", explicó.

