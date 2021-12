Logran hoteleros descongelar recursos del impuesto al hospedaje en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Ante la gestión del sector hotelero de aplicar el impuesto al hospedaje que se obtiene de un porcentaje del pago de los huéspedes, el gobierno salda la deuda que se tenía desde el 2016, dio a conocer José Manuel de la Rivas, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Culiacán.

Recordó que fue desde el 2016,con las modificaciones en la ley, que había quedado suspendida la aplicación del recurso recaudado mediante los hoteles para promoción turística de Culiacán y no era invertido por parte del estado, sin embargo, tras gestiones con los gobiernos se logró que avancen los pagos atrasados.

Lamentó el impacto que se generó en el turismo del municipio por falta de seguimiento en la aplicación del recurso, lo que había tenido buenos resultados, en espera de que mejore la promoción de Culiacán.

"Ya pudimos darle trámite a esto y ya empiezan a salir los pagos, que habían quedado desfasados desde el 2016 y esto fue un gran logro, si no lo haces en tiempo y forma no funciona, no podemos estar a expensas de que alguien crea que hay otras cosas prioritarias, ese recurso estuvo etiquetado de origen para la promoción del destino", reiteró.