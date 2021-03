Los 177 centros recreativos en Sinaloa estarán abiertos en Semana Santa

Sinaloa.- Los centros recreativos de Sinaloa, entre ellos playas, albercas, ríos y parques, estarán abiertos en esta Semana Santa, excepto aquellos que por algún motivo especial las autoridades municipales consideren que no existen las condiciones de salud o seguridad para que acudan los visitantes, explicó Francisco Vega Meza, director de Protección Civil Estatal.

Este día, autoridades de todos los municipios sostendrán una reunión para afinar los detalles de la reapertura de los 177 espacios recreativos, los cuales permanecieron cerrados el año pasado durante los Días Santos.

Fue este fin de semana pasado cuando el Comité de Salud Estatal determinó que sí se abrirían estos sitios de recreación; y los alcaldes de Culiacán y Navolato, quienes se manifestaban en contra de la reapertura, anunciaron que acatarían la disposición.

Restricciones

Vega Meza explicó que las playas, ríos y balnearios van a operar al 50 por ciento de su capacidad y no se instalarán templetes para evitar conciertos y bailes en grupo.

Se instalarán filtros sanitarios para la toma de temperatura.

En caso de presentar temperatura de 37.4 grados centígrados, se restringirá la entrada; también a los que presenten otros síntomas de covid-19. Se debe usar cubrebocas y desecharse en el contenedor correspondiente. Los visitantes deberán respetar la sana distancia de dos metros en todo momento.

Para la venta de alimentos en restaurantes y vía pública, se deberán aplicar los protocolos de seguridad sanitaria establecidos.

Se colocarán señalamientos en puntos estratégicos sobre: sana distancia, no saludar de mano, de beso o abrazo, estornudo de etiqueta y lavado frecuente de manos. También se instalarán filtros sanitarios en los distintos puntos de acceso.

Se buscará que una familia esté separada de las otras por lo menos 20 metros. No se permitirá que se queden a acampar, y a las 18:00 horas se le estará solicitando a las personas que se retiren; en caso de no hacerlo, se hará uso de la fuerza por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Recomendaciones

El titular de Protección Civil Estatal invita a las personas que van a acudir a un centro recreativo que tomen todas las medidas de prevención: que si no saben nadar, no se introduzcan al agua, esperar 40 minutos para meterse a bañar tras ingerir alimentos y no ingerir bebidas embriagantes si van a manejar.

También se estará revisando en las playas que las personas que vendan diversos productos guarden todas las medidas de prevención correspondiente.

Llama a no bañarse en las zonas dragadas ni en donde se ha tenido avistamientos de cocodrilos o caimanes. En algunos lugares en donde hay son: en el río de Tepuchito, sindicatura de Tepuche municipio de Culiacán y en el río de El Limoncito, en Navolato.

Zonas de alto riesgo

En los sitios en donde se llama a extremar precauciones debido a la estadística de personas ahogadas son: Acapulquito, sindicatura de Aguaruto, el Dique de los Pobres y Ayuné. También se han registrado decesos en los Días Santos en las playas del Tambor, municipio de Navolato.