Los Culichis aprueban legalización del aborto en el estado de Sinaloa

Sinaloa.- A un día de la aprobación de la legalización del aborto en el estado de Sinaloa, este seguía siendo el tema de conversación entre los ciudadanos de todas las edades.

El recuerdo de las noticias de muchos fetos encontrados en baños de plazas públicas, ríos, arroyos y basureros estaba en la memoria de algunos culiacanenses que consideraban que la decisión de los diputados de haber despenalizado el aborto fue la mejor opción y esperan que con eso las mujeres puedan interrumpir su embarazo en condiciones seguras, sin tener que esconderse ni ser criminalizadas.

Opiniones

En un sondeo realizado ayer por Debate, jóvenes entrevistados en la plazuela Álvaro Obregón celebraron la legalización del aborto y mostraron que estaban bien enterados del tema. Expusieron que decidir lo que pasa en sus cuerpos le corresponde a las mujeres.

Consideraron que el tiempo que dieron como límite los diputados está bien porque así las mujeres podrán cerciorarse de que están embarazadas.

Andrea Félix, quien tiene dos hijas y ya es abuela, se dijo a favor de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en el caso de violación, pero en su caso se le hace mucho tiempo que sea hasta la semana 13, ella hubiera preferido que se hubiera reducido el tiempo.

Alba tiene 17 años de edad y está de acuerdo con el aborto porque asegura que son las mujeres quienes deben decidir si quieren ser madres o no.

Ella considera que el deber de cuidarse para no concebir es de hombres y mujeres, y lamenta que se juzgue a ellas por abortar cuando hay casos en que las mujeres son víctimas de violación y no tienen por qué ser madres. En su caso, considera que ahora las mujeres no tendrán que tirar los fetos en los baños de las plazas públicas, ríos y arroyos, ni en basureros.

Normalidad

Ayer, en las calles de la ciudad se vivía un ambiente normal y la legalización del aborto, aunque fue un tema polémico, no hizo cambios en la vida de los culiacanenses, quienes iban de un lado hacia otro como en cualquier otro día.