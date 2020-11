Los agraviados por el Ayuntamiento de Culiacán se pueden acercar a su oficina: Sandra Martos Lara

Sinaloa.- Que todas las personas que se sientan agraviadas por parte del Ayuntamiento de Culiacán que se acerquen a su oficina llama la síndica procuradora Sandra Martos Lara.

Indicó que en su caso le está brindando apoyo a la comerciante de Bacurimí a quien el Ayuntamiento le cerró su negocio por algo que considera fue una exageración.

No entiende el porqué el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no quiere que ese negocio de compra venta de fierro viejo no opere allí si los vecinos están de acuerdo.

Indicó que ha recibido muchas quejas por las decisiones que está tomando la administración municipal de Culiacán, quien debe estar para apoyar en estos tiempos tan difíciles y no para hacerles más difícil la situación a los comerciantes o vecinos de un sector.

Son varias las personas que aseguran que si el alcalde Jesús Estrada Ferreiro pasa por un lugar y ve algo que no le guste manda clausurar negocios o tránsitos para que no permitan estacionarse a los automovilistas, ni en el momento que vaya por un pedido a un establecimiento o espere a alguien.

El alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, reconoció que es cierto que si él pasa por un lugar y no le gusta no le gusta algo actua.