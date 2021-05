Los analistas reprueban a los candidatos a la alcaldía de Culiacán

Sinaloa.- El conversatorio organizado por Debate con cuatro de los candidatos a la presidencia municipal por Culiacán fue interesante por las preguntas y temas directos que se le cuestionaron a los aspirantes.

Sobre la participación de los candidatos, los columnistas aseguraron que les faltó aterrizar las propuestas. Además, destacó la inclusión de la participación ciudadana, en donde, por medio de sorteo, cada candidato contestaba las preguntas planteadas por la sociedad.

Así coincidieron en declarar los cuatro analistas convocados para la evaluación de las declaraciones hechas por los aspirantes.

Y es que, según mencionaron los analistas, a más de la mitad del periodo de campañas electorales, los candidatos no han aterrizado buenas propuestas para el beneficio de los habitantes de Culiacán.

Gracias al ejercicio democrático, la ciudadanía es la mayor beneficiada, pues ayuda a determinar su decisión para las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.

El ejercicio

En este ejercicio de análisis participaron: Ana Luz Ruelas, doctora en derecho por la UNAM; Aarón Sánchez, economista con maestrías en administración y en negocios internacionales; Teresa Guerra, abogada especialista en derecho laboral y activista, y Héctor Ponce, con estudios en análisis político y políticas públicas.

Previo al inicio del conversatorio, los líderes de opinión coincidieron en que después de la gubernatura, la alcaldía por Culiacán es la segunda elección más importante, por ser la capital del estado y el municipio más grande de todo Sinaloa. De ahí la relevancia de escuchar a todos los candidatos.

Ana Luz Ruelas señaló que Culiacán es una ciudad con crecimiento urbano impresionante, por lo tanto, es estratégica. Aarón Sánchez comentó que la tercera parte de la población en Sinaloa se encuentra en Culiacán. Teresa Guerra dijo que los Gobiernos municipales le han quedado chica a la ciudadanía culiacanense.

Deficiencia

Los analistas también comentaron sobre las deficiencias que tiene la capital del estado, sobre todo en materia de servicios públicos. La recolección de basura y el mantenimiento de parques y jardines son uno de los puntos a mejorar en la ciudad.

Teresa Guerra aseveró que, en algunas colonias, el alumbrado público se rehabilitó, pero solo por las campañas políticas.

Consideran que Culiacán es una ciudad sin planeación y con un transporte público deficiente.

Los expositores también comentaron que durante las campañas políticas no se han presentado la confrontación de ideas entre los candidatos.

Ni siquiera los dos candidatos punteros (Jesús Estrada Ferreiro de Morena-PAS, y Faustino Hernández, del PRI, PAN y PRD) han contrastado sus propuestas. Otro dato interesante que destacaron los críticos, fue la descoordinación que tienen los candidatos a la alcaldía por Culiacán con los candidatos a gobernadores.

Jesús Estrada Ferreiro tiene pocas actividades en su agenda. Los analistas estiman que esto se debe a que el candidato se encuentra confiado en que vuelva a suceder lo del 2018, cuando arrasó “la ola Morena”, pero esto se debió a la popularidad del entonces candidato a la Presidencia de la República y hoy presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Teresa Guerra indicó que Jesús Estrada Ferreira ha sido un mal gobernante.

La Cuarta Transformación ya llegó a Culiacán, y la población puede analizar el trabajo del candidato de Morena-PAS, refirieron los analistas.

Seguridad

Al igual que los candidatos a la gubernatura por Sinaloa, los candidatos a la alcaldía por Culiacán le sacan la vuelta al tema de seguridad, según los líderes de opinión.

Teresa Guerra dijo que Culiacán es donde se concentra un alto índice de violencia y violencia contra mujeres.

Además, no se ha escuchado ninguna propuesta de solución entre los aspirantes, a pesar de que comentan sobre el tema de la equidad de género.

En su intervención, Ana Luz Ruelas mencionó que hace años se hablaba de 3 mil punteros en Culiacán, no se sabe si ya se duplicó la cifra; eso habla de que en Culiacán se mantiene supervigilados a los ciudadanos, y no es la Policía.

Para Aarón Sánchez, las principales preocupaciones de los ciudadanos son los temas económicos, de seguridad, bajo salario, falta de empleo y salud.

¿Qué ha faltado en esta campaña?

Aarón Sánchez, Ana Luz Ruelas, Teresa Guerra y Héctor Ponce coincidieron en que a los aspirantes por la alcaldía les faltan propuestas concretas para el bien de la población.

‘Qué manera de equivocarse de los candidatos’ : Ana Luz Ruelas

“Tenemos dos candidatos punteros en la competencia por la alcaldía de Culiacán: Faustino Hernández (PRI, PAN y PRD) y Jesús Estrada Ferreiro (Morena-PAS), tenemos la oportunidad de contrastar lo que ha sido la presidencia de Estrada Ferreiro y la vida de Faustino Hernández, líder ganadero.

”Creo que la falta de campaña en Culiacán de los dos principales contendientes está orillando a un abstencionismo y, si lo hay, este le puede beneficiar a Faustino Hernández.

”No sé si ponerme a llorar, esos candidatos no los merece Culiacán. ”Parece que están anclados en sus ranchos; cuando Culiacán es una ciudad con crecimiento urbano impresionante.

”Vamos por el millón de habitantes, esperaba que este Caballero Millán (PES) y la candidata Siria Quiñónez (Fuerza por México), se dedicaran a poner los puntos, no tienen nada que perder. Favor le hubieran hecho a la ciudadanía mencionando estos problemas que tiene Culiacán. ”Qué manera de equivocarse de los candidatos.

Es un menosprecio por las capacidades de los personajes que tienen los partidos, ni siquiera se atrevía Faustino a decirle por su nombre a Estrada. Es decepcionante la posición de Faustino Hernández, parece recién salido de la política. Es muy triste lo que acabamos de presenciar. Hay un rosario de buenas intenciones, como el transporte diferenciado para mujeres, pero yo veo una situación decepcionante”.

‘Esperábamos propuestas mejor aterrizadas’: Aarón Sánchez

“Esperábamos propuestas más aterrizadas en cuanto a dar respuesta a los reclamos ciudadanos. Si analizamos las propuestas, hubo mucha coincidencias sobre los puntos que hay que tratar: seguridad, administración municipal, servicios públicos. Todos tienen ubicados cuáles son los problemas, son los de agenda diaria, pero faltaron los proyectos de más largo alcance.

Faustino Hernández (PRI, PAN y PRD) presentó propuestas muy puntuales, las enumeró; eso significa que al menos tiene idea de qué hacer. Estrada Ferreiro (Morena-PAS) estuvo un poco perdido en su objetivo, parecía que estaba dando un informe de Gobierno. A mí me dejó buena impresión Siria Quiñónez (Fuerza por México), yo creo que va a hacer una carrera política en Culiacán; la vi con presencia, con madurez, con seriedad, le faltó debatir. Hubiera sido más importante que hiciera expresiones sobre la situación que prevalece en Culiacán. Millán (PES) trae un esquema diferente a los demás; tiene propuestas muy puntuales, pero carece de la visión general de Gobierno. También tiene la postura de no entrar en polémica, de no entrar en debate.

Hace falta el perderle miedo al debate y a la confrontación de ideas. Este ejercicio que hace EL DEBATE es una contribución que se hace a la sociedad. Las cosas no dependen de las personas, dependen de la capacidad que estos tengan, para allegarse de técnicos que, al final de cuentas, van a aterrizar las propuestas. Yo creo que vimos un ejercicio bueno e interesante, ojalá que en los próximos ejercicios haya propuesta mayores”.

‘El debate no tuvo ningún contraste’: Teresa Guerra

“Yo veo a un Faustino Hernández (PRI, PAN y PRD) con una campaña acordada, descoordinadas con los candidatos a la gubernatura. ”Realmente no hay propuestas de altura, pareciera que en Culiacán tenemos candidatos con pocas propuestas.

”Lamentablemente, el riesgo es que puede volver a repetir el alcalde Jesús Estrada Ferreiro (Morena-PAS) si la ciudadanía no hace un voto reflexivo. ”Estrada Ferreiro dice que no es corrupto, pero vimos que durante su Gobierno los retenes estaban para recaudar, no vimos ningún cambio.

”No veo a Faustino Hernández contrastando con Estrada Ferreiro, no se tocan ni con el pétalo de una rosa. El tema del transporte público no estuvo sobre la mesa, tampoco la nula política de prevención en Culiacán; el parque Las Riveras, tiene su mayor parte en el abandono, deficiencia en la recolección de basura, un mal alumbrado público, es lo que tiene Culiacán.

”Me decepcionó también Siria Quiñónez (Fuerza por México), no pudo articular ninguna idea, ni siquiera una coordinación de Seguridad Pública estatal. ”Faustino Hernández fue el que no se atrevió a mencionar en su crítica el nombre de Estrada Ferreiro, solo refirió el nombre de “Morena”. ”Nadie se atrevió hablar del tema de la narcoviolencia. Fue un bajo nivel de exposición por parte de los candidatos y sin contraste”.

‘Los candidatos no se han golpeado’: Héctor Ponce

“Los candidatos no se han golpeado en la campaña, no hay críticas. Tal vez se deba a que hay un acuerdo para no criticarse.

”La Cuarta Transformación ya llegó en el 2018 a Culiacán, aquí no caben las promesas porque Jesús Estrada Ferreiro (PAS-Morena) ya llegó a la alcaldía.

”Los ciudadanos pueden hacer un análisis si están mejor con el Gobierno actual. Se presumían mucho las lámparas led, hay que investigar quién es el proveedor. Estrada ha fallado en la pavimentación, el tema de los baches.

”Candidato del PES, Miguel Ángel Millán, es el único que hubiera ejercido la crítica contra Estrada Ferreiro. Los candidatos están evadiendo los temas de seguridad. ”Me llama mucho la atención que nadie pudo referir directamente el nombre de Jesús Estrada Ferreiro en sus críticas.

”Me decepciona un poco Millán, porque por ser activista, creí que iba ser más crítico. El candidato representa a los comerciantes que han sido muy golpeados. Definitivamente Culiacán ocupa un rescate, ni Faustino Hernández (PRI, PAN y PRD), que se dice el contrincante de Morena, contraatacó. Siria Quiñónez (Fuerza por México) estuvo muy tímida en el tema de equidad de género. Yo esperaba más. El más crítico fue Jesús Estrada, jugó con el tema de los baches, pero definitivamente el cierre de Estrada está lleno de soberbia”.