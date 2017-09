Presentación de Lucero, un despilfarro de dinero

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel anunció que será Lucero quien amenizará el evento de la noche mexicana a realizarse este próximo 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno como se hace tradicionalmente, muchos culichis han expresado su inconformidad ante la decisión del Ejecutivo del Estado y calificaron esta situación como un despilfarro de dinero.

Fue a través de las redes sociales que cientos de personas se han expresado en contra de la determinación del gobierno al contratar a la artista, en parte porque la cantante no es del agrado de todos los culichis y además porque muchos cuestionan la cancelación de Julión Álvarez.

Sin embargo, la razón principal por la que desaprueban ésta decisión de Quirino Ordaz se debe a la gran cantidad de dinero que se va a gastar en la contratación de "Lucerito".

Entre las peticiones que expresan los ciudadanos mediante las redes sociales existe un gran número de personas que creen que el millón, 600 mil pesos que se destinará al pago de la cantante es excesivo y esa cantidad podría ser utilizada en el sector de la educación, de la salud o el turismo.

Cabe señalar que el rechazo también se debe al recorte de programas como el de útiles escolares a nivel estatal que ha generado gran polémica.

"Cada uniforme escolar a 200 pesos por juego, se comprarían 7 mil 500 uniformes que podrían beneficiar a muchos sinaloenses", comentan.

Además otros usuarios hicieron alusión a la falta de confianza en los artistas locales que bien podían amenizar con éxito este tipo de eventos pero lo más importante es que habría un verdadero ahorro que de aplicarse correctamente podría contribuir verdaderamente al plan de austeridad que fue anunciado por el Gobernador del Estado hace algunos meses cuando inició su periodo de gobierno.

El festival de cultura que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa cada año es el claro ejemplo de un evento que brinda un espectáculo de primera calidad con artistas locales, indicaron.

Además del reclamo relacionado a las carencias que se vive en materia de educación en Sinaloa, se hizo una exigencia específica por la situación de infraestructura de las escuelas, muchas de las cuales carecen de aire acondicionado en sus aulas así cómo los apoyos para el campo que continúan rezagados.

Por otro lado, se mencionó la situación en que se encuentran algunos de los centros de salud rurales ante la falta de medicamento que se ha convertido en una preocupación constante para las personas que reciben atención médica en dichos lugares y también indicaron que una cantidad millonaria como la que será pagada a la cantante Lucero podría ser utilizada en el Hospital Pediátrico para adquirir algunos equipos médicos que hacen falta para garantizar la atención de la población.

SOLICITAN QUE SE RESTABLEZCA LA ENERGÍA

El jueves pasado, la escuela primaria Felipe Angeles perteneciente a la colonia Felipe Ángeles de la ciudad de Culiacán, la cual es de tiempo completo fue tomada por padres de familia de los alumnos que se encuentran inscritos en ella debido a que les robaron el cableado y los niños que ahí estudian sufren calores.

Cada uno de los padres de familia que tomaron las instalaciones del plantel aseguraron que decidieron ya no dejar entrar a los niños porque alguno menores han mostrado sangrado de nariz y mareos por el fuerte calor que se ha generado en los últimos días.

La mitad de la escuela no tiene luz y allí van los niños más pequeños. De acuerdo a algunas de las madres se familia en la Secretaría de Educación Pública y Cultura les dijeron que no tienen dinero y que tomarán la decisión que quisieran entre ellas cerrar la escuela porque no tienen presupuesto.

En este plantel también se requiere una subestación de más capacidad, por ello hicieron un llamado al gobernador a ser más sensible en este caso.

