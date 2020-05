Los días más complicados por coronavirus en Sinaloa están por llegar

Sinaloa.- Los casos de COVID-19 y las víctimas mortales por esta causa continúan incrementando en Sinaloa, siendo Culiacán el epicentro de la epidemia estatal.

Los factores son diversos: se suma la alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, que ponen en mayor riesgo a quienes llegan a contraer el nuevo coronavirus, además de aspectos como la conectividad con Tijuana, pues Baja California es el segundo estado a nivel nacional con más defunciones, mientras que en cuarto lugar está Sinaloa, de acuerdo con la Secretaría de salud federal.

El pico máximo aún está por venir, expresó ayer el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, en conferencia virtual, quien ve como un día de alto riesgo el próximo 10 de mayo, pues podría desbordarse la movilidad de la ciudadanía.

Alta incidencia es multifactorial

A pregunta expresa de EL DEBATE sobre la alta incidencia de contagios que prevalece principalmente en Culiacán, a pesar de no contar con una densidad poblacional del nivel de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, que registran menos contagios y decesos, explicó que esto obedece a una cuestión multifactorial, pues hay una gran interconectividad de Culiacán con Tijuana, una de las ciudades con mayor número de contagios y defunciones a nivel nacional, muchos sinaloenses viven allá, y existe un aspecto de alta movilidad en Culiacán, principalmente.

Casos activos de COVID-19 por municipio. Concordia es el único sin casos.

Respecto al tema de la movilidad mencionado por el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, y que retomó en la conferencia de prensa virtual del día de ayer, Encinas Torres volvió a señalar la relación que hay entre ambas ciudades.

Expuso que existe una relación estrecha con todos los secretarios de Salud del país, y Sinaloa tiene colaboración en especial con estados circunvecinos, como Durango y Nayarit, con quienes se ha firmado un convenio de colaboración entre Gobiernos, especialmente con Tijuana.

Además, dio a conocer que el desplazamiento que hace Culiacán con esta ciudad de Baja California influye, pues es alta, la movilidad es mayor, la cantidad de personas que entran por el norte tiende a ser mayor que los que entran por el sur o bajan por Durango, y que, en ese sentido, influye definitivamente esta interconectividad en el hecho de que Culiacán tenga la mayor tasa de casos prevalentes o incidentes nuevos y de mortalidad, expuso: «Se sigue conminando a la población a limitar la movilidad, y se hace un llamado con todo respeto a que reforcemos estas medidas para estar mejor».

Sinaloa aún no llega al pico máximo

Explicó que en esta incidencia de contagios también influye la comorbilidad de la asociación de enfermedades, pues, lógicamente, como Sinaloa tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas y la mayoría de los sinaloenses —más de un millón de personas se concentra en la capital—, esto pone en mayor vulnerabilidad a la población. Nuestro estado ocupa los primeros lugares nacionales en problemas de salud como obesidad, hipertensión, cardiopatías y diabetes.

Detalles generales sobre la COVID-19 en Sinaloa: hay más de 600 pacientes sospechosos

Encinas Torres explicó durante la conferencia con periodistas de diversos medios que, a pesar de que a nivel federal se había estimado que ayer era el día con el pico más alto de contagios, aquí en Sinaloa pudieran ocurrir entre el 7 y el 12 de mayo.

Dijo que aún no hemos alcanzado el impacto máximo, y que estas semanas por venir serán fundamentales para pensar que el 30 de mayo, que termina la jornada de sana distancia impulsada por el Gobierno federal, pudiera realmente haber un cambio radical con otras medidas de contención y mitigación que pudieran ser más flexibles para que se pueda retomar la vida normal de las y los mexicanos.

Todavía hay capacidad hospitalaria

Los hospitales no están llenos, aseguró el secretario Encinas. Indicó que actualmente existe entre un 45 y un 50 por ciento de ocupación hospitalaria de camas para atender a pacientes con COVID-19.

Afirmó que la seguridad del paciente es la prioridad, y existe una política de cero rechazo. Hizo hincapié en que todas las personas que demanden atención en instituciones del sector público, en circunstancias de contingencia o de urgencia, por decreto presidencial deben ser atendidas, como está establecido en el artículo cuarto de la Constitución mexicana por tratarse de un derecho humano.

Fallecimientos

Encinas Torres informó que la mayoría de los fallecidos por COVID-19 en Sinaloa son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas: «Estamos en la fase tres. Se acercan días complejos. Estamos a un día y medio que es el Día de las Madres, y después vendrá el Día del Maestro, y luego el Día del Estudiante. Son fechas de alto impacto y de alto reconocimiento social, pero también de mucho riesgo en función de que nos puede desbordar la movilidad y el impacto de las aglomeraciones, y le pedimos a la población que permanezcan en casa para que la curva epidémica la podamos aplanar e ir bajando y que ya podamos contener la enfermedad y no tengamos más decesos de los que al momento llevamos, y que son 206», informó en conferencia con medios de comunicación vía el programa de videollamadas Zoom.

«No quisiéramos ver más fallecidos, y unidos lo podemos lograr», dijo.

Ayer, la Secretaría de Salud contabilizaba nueve fallecimientos más, todos del sexo masculino, con lo que suman 206 defunciones.

Municipios retomarían labores

El secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas, informó que hay proyección para que algunos municipios del estado puedan retomar la vida económica y levantar medidas el próximo 17 de mayo, como lo anunció el Gobierno federal, para zonas o municipios donde no hay contagios o colindan con municipios afectados.

Dijo que los Gobiernos federal, estatal y municipales están preocupados y ocupados por la economía, pero sobre todo por la salud.

Además, informó que se han analizado y se han llevado reuniones del Consejo de Seguridad en Salud, y el gobernador del estado ha tenido reuniones con los sectores productivo y empresarial en zonas de menos impacto.

Mencionó que se contempla en su momento, dependiendo del sector productivo que se trate, con el fin de intentar recuperar la actividad económica, sin olvidar medidas de desinfección para que de manera estricta se realicen y no haya un rebrote. No especificó qué municipios podrían ser ni qué sectores productivos.

Funcionarios con COVID-19

Encinas dijo que no fue indicación del gobernador Quirino Ordaz para todos los funcionarios que se fueran a revisar ante el riesgo de estar infectados por COVID-19, sino que se dieron las circunstancias de manera individual, y los funcionarios se realizaron las pruebas. Comentó que es normal que entre el temor a todos y también a miembros del gabinete: «Todos tenemos corazoncito, a alguien le puede dar miedo porque tengo a mis hijos chicos. Estoy en la multitud, ando en campo, y por sí mismos han ido, no ha sido indicación tácita del gobernador de que tengan que hacerse la prueba».

Prioridades de salud en Sinaloa

El secretario informó que las principales preocupaciones del sistema de salud estatal en este momento son contener la contingencia lo más pronto posible y que no haya tantos enfermos, pero sobre todo no tener tantas muertes, que no sufran más los sinaloenses y sus familias, que haya una pronta recuperación de la salud, la economía y el factor educativo.

Expresó que el punto más importante es recuperar la salud, que esta contingencia se limite en estas tres semanas de mayor preocupación, que es cuando se espera el pico máximo, y posteriormente empecemos a declinar.

Dijo que no les preocupa que se rebase la capacidad física instalada y la demanda de atención médica.

Durante la conferencia virtual con periodistas ejemplificó que los ventiladores que deben tener es una cuestión de estructura, informó que se acaban de pedir más camas de hospitalización; es decir, lo que se adquiere o se compra es material físico, «pero la vida no se compra, esa no la venden, la salud es parte de lo que tenemos que cuidar nosotros».

En ese sentido, dijo que entonces eso es lo que más preocupa al Gobierno, que la salud de los sinaloenses no se vaya por una circunstancia de carácter actitudinal, y fue contundente al subrayar que no responsabiliza a la ciudadanía, sino que les pide la apertura de valorar mucho lo que tenemos, lo que somos: «Hay que vivir. La vida no se compra», finalizó.

Epidemia: Aumentan casos y fallecimientos por COVID-19 en Sinaloa

La Secretaría de Salud en Sinaloa informó ayer por la noche que se incrementó el número de nuevos pacientes, sobre todo en Culiacán; mientras que se sumaron nueve decesos a nivel estatal y ha sido hospitalizado alrededor del 44.6 por ciento de los pacientes activos.

La información estadística es la siguiente:

Nuevos pacientes: 53

Municipios de origen:

26 de Culiacán

13 de Mazatlán

4 de Ahome

2 de El Fuerte

1 de Salvador Alvarado

1 de Badiraguato

4 de Navolato

1 de Escuinapa

1 de Rosario

Acumulado histórico

Pacientes activos: 637

Recuperados: 536 (74 nuevas: 22 en Culiacán, 19 en Mazatlán, 18 en Ahome, 7 en Guasave, 4 en Angostura y 4 en Mocorito)

Decesos: 206 (9 registradas en plataforma hoy: 3 de Culiacán, 1 en Ahome, 3 de Mazatlán, 1 en El Fuerte y 1 en Navolato)

Total de pacientes: 1379

Pacientes sospechosos: 685

Carga de pacientes activos de coronavirus por municipio

Culiacán: 385

Mazatlán: 78

Ahome: 75

Guasave: 19

Navolato: 17

Salvador Alvarado: 13

Sinaloa: 9

Badiraguato: 6

Escuinapa: 6

El Fuerte: 5

Mocorito: 5

Angostura: 5

Cosalá: 4

San Ignacio: 3

Elota: 3

Choix: 2

Rosario: 2

Sospechosos en Ahome, Choix, El Fuerte, Culiacán, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, San Ignacio, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato, Angostura, Mocorito y Badiraguato.

Hospitalizado el 44.6% de los pacientes activos, y grave el 11.9 % del total de pacientes

Total de recuperados y carga por municipio: 536

Total de fallecidos y carga por municipio: 206

141 de Culiacán

22 de Ahome

20 de Navolato

9 de Mazatlán

4 de Guasave

3 de Salvador Alvarado

2 de El Fuerte

1 de Elota

1 de Escuinapa

1 Badiraguato

1 Angostura

1 Sinaloa

Detalle general de decesos registrados ayer

Culiacán: 1. Hombre de 64 años, muerto el 3 de mayo en el IMSS. 2. Hombre de 67 años, muerto el 6 de mayo en el Hospital Civil. 3. Hombre de 65 años, muerto el 5 de mayo en el Hospital Civil.

Mazatlán: 1. Hombre de 45 años, muerto el 5 de mayo en Semar (diabético e hipertenso). 2. Hombre de 74 años, muerto el 5 de mayo en el IMSS. 3. Hombre de 76 años, muerto el 5 de mayo en el IMSS.

Ahome: 1. Hombre de 50 años, muerto el 4 de mayo en el IMSS.

El Fuerte: 1. Hombre de 49 años, muerto el 8 de mayo en HG Los Mochis (diabético).

Navolato 1. Hombre de 68 años, muerto el 7 de mayo en el IMSS Culiacán.



Fuente: Secretaría de Salud de Sinaloa y Gobierno del Estado de Sinaloa.

Te puede intererar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 09 de mayo sobre el Covid 19

¿Quieres conocer las estadísticas de covid-19 en tu región?

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa