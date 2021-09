Los diputados de la 4T en el Congreso de Sinaloa "no le tuvimos miedo a nada": Apolinar García

Sinaloa.- Los diputados de la Cuarta Transformación en el Congreso del Estado de Sinaloa “no le tuvimos miedo a nada”, se dejaron de negociar responsabilidades con el gobierno y se frenó aquellos presupuestos que se maquillaban, “propios de un poder legislativo distraído y disimulado”, afirmó Apolinar García Carrera, integrante de la Diputación Permanente de la 63 legislatura.

Pidió a los diputados electos de la 64 legislatura que den seguimiento al trabajo que dejan y que quedó en avanzado desarrollo, que no logró acordarse, para que se vea cristalizado en beneficio de la sociedad, a partir del primero de octubre.

En su mensaje de despedida dirigido al resto de los diputados, expresó que “esta ha sido la 63 legislatura de gente buena, semilla de lucha que ha significado la fuerza para el derrocamiento de una hegemonía de corrupción que prevalecía desde hacía muchos años y que gracias a esta legislatura comandada por la diputada Graciela Domínguez empezó la cuarta transformación en Sinaloa”.

En cuanto al trabajo legislativo, reconoció que “sé que algunas cosas me quedaron en el tintero, me falta mucho por hacer, esta experiencia me ha servido para conocer algunas situaciones realmente crueles que suceden y que hacen importante y urgente, el aterrizaje de la cuarta transformación en nuestro Estado de Sinaloa”.

“En esta LXIII Legislatura que por primera vez, colocamos el trabajo legislativo en el Estado de Sinaloa, del lado correcto de la historia, y desde la Cuarta Transformación pacífica de México; no le tuvimos miedo a nada, y abordamos en el trabajo legislativo temas controversiales que en otras legislaturas se soslayaron. Asuntos que se mandaban a la congeladora.

Leer más: Piden reformas para otorgar fiats y crear notarias con servicios gratuitos en Sinaloa

Responsabilidades que se negociaban con el gobierno. Presupuestos que se maquillaban, propios de un poder legislativo distraído y disimulado”, expuso el legislador.