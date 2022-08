"Los diputados del PAS son insensibles al pueblo": responde diputado Villegas Lobo a Gene Bojórquez

Sinaloa.- Al mostrar que cuenta con un título profesional de licenciado en Mercadotecnia emitido por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la cédula profesional con numeración 12782083, el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo acusó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, Gene René Bojórquez Ruiz, de incurrir en una grave conducta de decir mentiras y no ser sensible a las necesidades del pueblo, porque el grupo parlamentario del PAS no está acostumbrado a dar atención a las necesidades de los sinaloenses.

Criticó al legislador pasista de no reconocer su activismo en las luchas sociales, al referirse de él en forma peyorativa, cuando comentó que "discutir sobre un tema con este personaje, que va agarrando temas, hace unos momentos estuvo con el tema de la salud, ahora esta con el tema de la universidad y si mañana atropellan a un perro va andar con el tema del perro, que es un diputado que va muy cambiante en los temas y acorde a cómo va viendo que va agarrando fuerza algo. y ahí andaba con los transportistas, que sabe de transporte, quien sabe, pero ahí andaba".

Villegas Lobo expresa en el video que "hace unos días le dije mentiroso, hipócrita y cobarde al diputado Gene René Bojórquez, que es del Partido Sinaloense y a raíz de eso, dijo a los medios de comunicación, que su servidor no tenía título ni cédula".

Lo anterior en respuesta a los comentarios de Bojórquez Ruiz sobre su persona y que señala lo siguiente: "Es curioso que invite a rebelarse a estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando tiene la carrera trunca todavía en la UAdeO, pues yo creo que se debería de estar preocupando también por el instituto todavía no se ha podido titular para poderle entrarle en esos temas de fondo, pues ya es de risa discutir".

La molestia de Villegas Lobo con Bojórquez Ruiz se centra en la forma como cuestiona su capacidad para abordar los problemas que enfrentan los sinaloenses, cuando le dice el pasista que "¿Qué sabe del tema universitario? pues no a terminado la carrera, que va a saber".

El morenista en la grabación se declara culpable de llevar la lucha de penitenciarios, de salud, de trabajadores de la UAdeO, de Ministerio Público, de peritos, que insiste es la esencia del diputado, que es atender a los grupos sociales que "hasta a un perro ¿por qué no?, los animales también tenemos que protegerlos y estar atentos de ellos".

Por ello, ratificó que su falta de contacto con el pueblo lo lleva a que se moleste y se les hace extraño que los morenistas estén cerca de las personas.