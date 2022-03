Los empleados esperan mejor economía en 2022 en Sinaloa

Sinaloa.- Los trabajadores en Sinaloa perciben que la situación de sus empresas fue más difícil en 2021 respecto al 2020, y al menos el 36 por ciento no ve un momento para que la situación mejore; otro 42 por ciento no cree que mejore en el corto plazo (pregunta 6), así lo reflejó la encuesta más reciente de Debate sobre perspectivas de los colaboradores de empresas sinaloenses sobre la economía.

La pandemia golpeó severamente la estabilidad de las empresas y por ende afectó la vida de los trabajadores, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo.

El virus trajo consigo una subsecuente crisis económica que repercutió adversamente en el mundo del trabajo en algunos aspectos fundamentales como pueden ser la calidad del trabajo con respecto a los salarios y el acceso a protección social, además las consecuencias adversas en el mercado laboral pudieron tener efectos en los grupos más vulnerables de la población.

Si bien los trabajadores se pudieron ver afectados durante la pandemia, en la encuesta de EL Debate reflejaron interés hacia las consecuencias de la crisis sanitaria en sus empresas y medios de desarrollo, además de un mayor optimismo.

Metodología: El objetivo del estudio fue obtener información cualitativa básica y actual referida a las expectativas de los trabajadores al año 2022 y la expectativa del primer semestre del cuarto año del gobierno federal sobre percepción económica a través de entrevistas a distancia a los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios urbanos en los municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán con más de dos años en el mercado. La información se obtuvo del 23 al 30 de diciembre del 2021 a través de mailing y aplicaciones de mensajería instantánea con un total de 157 cuestionarios como muestra seleccinada por procesos de posmuestreo aleatorio para cumplir las cuotas determinadas, para un nivel de confianza de 95 % y un margen de error +/-7 (0.07). Coordinador Ángel Partida.

En esto están de acuerdo los analistas invitados por Debate para analizar la encuesta, César Miguel Valenzuela, economista, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Aarón Sánchez, economista, académico y columnista, quienes compartieron entre sus observaciones que los trabajadores tienen una opinión muy similar a los empresarios en cuanto a la percepción de la situación económica de la región y su sector productivo, pero aun así es una perspectiva propia que merece rescatarse.

Colaboradores, un poco más optimistas

La pregunta 1, destinada a conocer la perspectiva de los trabajadores en torno a la economía del país deja en claro que los trabajadores tienen una idea pesimista de que la situación no estuvo mejor en 2021 respecto al 2020, así lo ratificó el 46 por ciento de los trabajadores encuestados en el estado, “su expresión denota la situación que viven, un empleado en este caso no estaría refiriéndose a una situación peor si no la estuviera viviendo”, señaló Valenzuela.

Aunque es una respuesta por mayoría pesimista, para Aarón Sánchez resultó en realidad menor en torno a la visión del país mostrada por los empresarios, quienes consideraron en el 57 por ciento de los casos que en el país la situación no era mejor en 2021 respecto al 2020.

“Aun cuando reconocen la gravedad de la situación económica, los trabajadores son menos catastrofistas que los empresarios”, señaló Sánchez. Respecto a lo estatal (pregunta 2), los trabajadores señalaron en un 39 por ciento que la economía fue peor en 2021 que 2020, un porcentaje también menor al 46 por ciento de la opinión empresarial.

Esto en la perspectiva de los analistas es señal de que quizá los trabajadores tienen idea de la situación, pero no llevan la carga de manejar una empresa con todos los retos que esto implica. En el desglose por municipio, los analistas comentan que son respuestas muy similares entre sí. La perspectiva más fuerte de una situación peor en el país la obtuvo Mazatlán, con el 39 por ciento, y la mayor puntuación para una perspectiva nacional mejor la mostró Culiacán, con el 22 por ciento.

En torno a la peor visión en el estado, las respuestas mayoritarias las dio Culiacán, con el 43 por ciento, y el municipio que señaló con más puntos que le había ido mejor al estado fue Ahome, con el 36 por ciento. Esto podría reflejar para Valenzuela que cada municipio opina de acuerdo a como le fue en la pandemia, ya que tienen vocaciones económicas distintas, mientras Mazatlán es más turístico, Culiacán tiene un perfil más encaminado a servicios un tanto similar a Ahome, y por otro lado, los municipios del norte tienen un perfil más destinado a la agricultura.

Perspectiva particular

La visión de la situación de la empresa en la que trabajan (pregunta 4) fue también que estuvo peor en 2021 respecto al 2020, con un 40 por ciento de las respuestas, un 37 por ciento lo percibió igual y un 23 por ciento, mejor. Esto indica que quienes vieron que la situación no mejoró y que empeoró fueron el 77 por ciento del total, poco más de dos terceras partes de los encuestados, dijo Valenzuela, quien consideró que la opinión que tienen los trabajadores es su sentir y tiene una razón de ser.

Por otra parte, la perspectiva general del sector económico al cual se dedican (pregunta 3), se indicó por parte de los trabajadores como mejor, esto en palabras de Valenzuela “puede ser una observación muy específica de su experiencia laboral en el sector”, ya que contradice la visión de la situación a nivel país, estado y empresa, que ya habían mencionado antes, pues resulta una respuesta alejada con un 8 por ciento más de aquellos que respondieron en la misma pregunta que la situación en su sector estuvo peor, y a un 22 por ciento más de distancia que quienes vieron la situación sectorial como igual. El hecho que se tengan estas diferencias indica para Valenzuela la presencia de particularidades que viven las personas que respondieron, y su perspectiva de la propia pregunta en sí, y que, si bien en muchos casos se percibe peor, también es cierto que en 2021 se vivió de forma menos severa la pandemia, comparada con el 2020.

Ven su realidad y la analizan

Debate también indagó cómo se percibieron las situaciones específicas, entre ellas la producción, el número de ventas, los precios y el número de empleados en la empresa en la que laboraron los trabajadores, comparando los periodos de enero a marzo del 2020 contra esos meses en el 2021 (pregunta 5), se encontró que la mayoría de trabajadores en los municipios encuestados dijo que la producción fue menor en 2021, con porcentajes que fueron del 39 al 52 por ciento.

Las ventas también coincidieron con porcentajes que indicaron un número menor de ventas respecto al 2020 en los cinco municipios, oscilando entre el 42 y el 46 por ciento las respuestas. Además, los empleados señalaron en todas las localidades participantes que los precios sí se habían elevado el 2021, yendo en sus opiniones del 44 al 50 por ciento.

Para los analistas queda claro que los trabajadores tienen su propia perspectiva de la situación y esta coincide con la de los empresarios, y de acuerdo con Aarón Sánchez “ellos tienen sus propias consideraciones sobre la manera en que les ha afectado la crisis del covid-19 en su situación económica y laboral”, y cabría rescatar en ellos el compromiso hacia su labor y hacia sus empresas para salir adelante en la crisis.

Se reflejó la vocación laboral del estado

Los cuestionarios enviados por Debate se respondieron de forma equitativa por 157 trabajadores de los municipios de Ahome, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Culiacán, una muestra muy representativa porque se extrajo de las principales ciudades del estado, comentó a esta casa editora, César Valenzuela.

Como economista también comentó el hecho de que se plasmaran los nichos económicos más comunes en el estado, ya que la mayoría de quienes respondieron se dedicaban al sector de los servicios, el 42 por ciento al ramo del comercio, y hubo un 6 por ciento dedicado al ramo industrial.

Además, el 87 por ciento de los trabajadores laboraba al momento de la encuesta en microempresas, el perfil de establecimientos que es preponderante en Sinaloa, de acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), y el resto se repartió entre un 7 por ciento perteneciente a la pequeña empresa, un 4 por ciento de ellos dedicados a la mediana empresa y el 2 por ciento restante, a la gran empresa.

Los Datos

Consecuencias en el empleo

En México, millones de trabajadores afrontaron la crisis de salud por covid-19 quedándose en sus casas, haciendo teletrabajo a la vez que muchos sufrieron consecuencias de la crisis más directas, como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo, cuando se estableció en el país la nueva enfermedad como emergencia sanitaria (OIT, 2021).

Toma de medidas

Al ser una de las primeras entidades donde se presentaron casos de covid-19 en 2020, Sinaloa también inició temprano con la reconversión hospitalaria y la toma de medidas y precauciones frente a la pandemia, teniendo esto las repercusiones correspondientes en el área laboral del estado (congresosinaloa.gob).

Mantenimiento de empleos

Muchas empresas sinaloenses hicieron adaptaciones organizacionales para mantener la actividad laboral a distancia durante la emergencia sanitaria, adoptando el home office y ayudando con ello a conservar la actividad económica en el estado (congresosinaloa.gob).