Los empresarios perciben que la economía no mejora en Sinaloa

En cuanto a la escolaridad, el 62 por ciento de las personas empresarias en Sinaloa dijo tener licenciatura, es decir, fueron mayoría, esto llamó la atención del economista César Valenzuela, que piensa que el hecho de que haya un 31 por ciento que tiene posgrado, podría significar que muy posiblemente “ hay un nivel de subempleo y de autoempleo muy fuerte ”, es decir, que una proporción de personas de la encuesta, posiblemente, al no encontrar oportunidades en su área de especialización, crean una empresa.

“Los problemas persisten y continúan afectando a las empresas sinaloenses. El deterioro continúa”, dijo. Por su parte, Rajid Luna comentó: “hoy, de todas las cosas malas, por así decirlo, se le podría echar la culpa a la situación que estamos viviendo (pandemia) y, con respecto a la economía, pues no es la excepción. La gente encuestada está viviendo esto día a día, por ello lo perciben peor”.

Al respecto, el economista Aarón Sánchez, y columnista de Debate , comentó que los datos de la encuesta dan a entender que aun cuando hay mejoras, la recuperación económica por el golpe de la pandemia aún no se ha concretado del todo y no está tan bien como los empresarios esperarían.

Para el 2021, el PIB de México reportó un crecimiento real anual de 4.8 por ciento respecto al 2020, mostrando con ello una ligera recuperación económica, pero que quizá no ha logrado impactar lo suficiente para beneficiar a los empresarios, señalaron los economistas. Cabe decir, además, que en 2021, las actividades primarias crecieron 2.9 por ciento, las secundarias 6.5 por ciento y las terciarias 4.0 por ciento.

Los economistas también analizaron las respuestas en torno a la perspectiva de la situación en el país y en el estado, encontrando que, pese a que la economía sí ha tenido crecimientos en 2021 respecto a 2020 en lo local y nacional, la mayoría de empresarios no considera que se haya mejorado.

México.- La encuesta más reciente sobre perspectiva empresarial de Debate exploró la visión de los dueños de mipymes en torno a la situación de sus empresas frente a la crisis dejada por la pandemia , encontrándose por los analistas económicos Aarón Sánchez, César Valenzuela y Rajid Luna que los empresarios en Sinalo a tenían una visión de pesimista rumbo al futuro, pero que también reprobaban las políticas económicas locales y federales, pues no se han sentido respaldados.

María Sánchez Reportera de Investigación

