Los fideicomisos se van, los apoyos se quedan: Morena Sinaloa

Sinaloa.- Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena defendieron en el debate de las ideas dentro de la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso del Estado de Sinaloa, la iniciativa del Gobierno Federal de desaparecer 109 fideicomisos considerando que no existía transparencia ni rendición de cuentas del uso de los recursos públicos.

Gildardo Leyva Ortega reveló que se destina a los fideicomisos una suma de 835 mil millones de pesos, equivalente al 13.7% del Presupuesto de Egresos de la Federación ene l 2020, o al 3.3% del Producto interno Bruto del 2019. Recalcando que no se puede saber a detalle la dispersión de los recursos por no existir una mínima rendición de cuentas, pues el 93% de los recursos de estos fideicomisos no cuentan con control de vigilancia.

“La forma más eficaz, segura y transparente para destinar los recursos públicos a investigadores, deportistas, artistas, entre otros, es a través del presupuesto mismo toda vez que los fideicomisos funcionan mediante comités técnicos de 5 ó 6 personas que deciden unilateralmente el destino del dinero, mientras que el Presupuesto se rige por reglas claras de operación que no están sujetas a voluntades partidistas de ningún tipo”, consideró el legislador morenista.

La diputada Victoria Sánchez Peña, Presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso, señaló que durante sexenios los fideicomisos sirvieron como instrumentos de corrupción y manejo discrecional de los recursos de la gente.

“En nuestro país los fideicomisos han sido utilizados por el gobierno para repartir fondos a diversos fines, sin que se establezcan responsabilidades directas sobre los funcionarios, pues a través de los organismos de administración se reparte el presupuesto disponible”, acusó la morenista.

“Es muy importante recordar, el Fidecomiso denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el tristemente célebre FOBAPROA, que fue un mecanismo de saqueo privatizador tan violento, tan agresivo y tan injusto, que aún hoy, a más de dos décadas después, seguimos pagando todos los mexicanos la deuda privada que contrajeron quienes siguen siendo los más ricos de este país”, añadió la morenista, quién recordó también el caso del “colchongate” en Sinaloa, en el que a través de un fideicomiso, un funcionario público compró colchones viejos, rotos y sucios para forrarlos y repartirlos entre las personas más necesitadas ante las inundaciones provocadas por el huracán Manuel

El también morenista Marco Antonio Zazueta, señaló que en Sinaloa existen 38 fideicomisos que han sido detectados por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Sinaloa que le toca presidir, y añadió que en el marco se sus facultades legales, se han solicitado auditorías para dos de ellos dentro del marco del ejercicio fiscal 2018.

“Se trata del fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez número 2063, y del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa. En ambos casos, la misma Auditoría Superior del Estado arrojó observaciones de montos por recuperar de más de 3 millones de pesos en cada uno de ellos”, acusó.

“En el terreno federal, se están eliminando fideicomisos que han sido mal administrados y poco a poco sale a relucir la corrupción y la opacidad con que se manejaban. Ya basta de tanto saqueo al país, ya basta de tanta corrupción, es necesario poner esos candados que se necesitan para evitar que algunos se sigan enriqueciendo a costa del país. Seguiremos trabajando, nuestro compromiso es acabar con la corrupción tanto a nivel federal como en nuestra estado, que no por nada tiene reprobadas las cuentas públicas en el 2017 y 2018”, agregó Marco Zazueta para concluir.

En la discusión participó también el diputado José Antonio Crespo y recordó que el Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, ha dejado muy claro que las participaciones para el deporte, ciencia, cultura y atención de víctimas, entre otras; irán directamente a las personas que serán beneficiadas.