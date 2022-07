Los fraudes en la compra y renta de casas se elevan en Culiacán

En cuanto a las pérdidas que han generado este tipo de estafas, aseguró que en el caso de la venta de casas, se han depositado anticipos que van desde 100 mil, hasta pagos de 1 millón de pesos, en los casos más graves , pero también en rentas se solicitan depósitos menos altos. Por eso se pide a la población no confiar en personas sin certificación.

“Hay ciertas personas no éticas, que simulan que son propietarios de ciertos inmuebles y a través del engaño, a través de venderles, lo que parece una oportunidad. Mucha gente está cayendo”, reiteró.

Especificó que el modus operandi que se ha detectado en este tipo de fraudes es que personas no éticas se hacen pasar por propietarios o asesores inmobiliarios, solicitan anticipos para apartar propiedades que tienen descuentos de entre el 30 hasta el 50 por ciento por debajo del precio en el mercado de los inmuebles, sin embargo, desaparecen una vez realizado el depósito.

