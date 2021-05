Los indecisos definirán elección en Sinaloa el próximo 6 de junio

Sinaloa.- La encuesta publicada el día de ayer en Debate sobre preferencias a partidos políticos por la contienda a las alcaldías de seis municipios en Sinaloa mostró un gran número de indecisos.

En Guasave, Navolato y Mazatlán, el porcentaje predominante es el de las personas que no tienen claro por quién votar, por encima de cualquier opción política. También el partido Morena se mantiene como la primera opción para Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán, a pesar de que en este último municipio su contendiente es quien encabeza la encuesta de candidatos a las alcaldía.

Políticos y analistas opinaron sobre este ejercicio demoscópico y coinciden que el 6 de junio es la fecha cuando se defina todo.

Bertha Calderón Soto, Presidenta del comité directivo del PAN en Salvador Alvarado

“Interpretando la gráfica, estamos viendo que los porcentajes de los indecisos que no sabe o no contestó suma un 32 por ciento, por lo que en estas semanas que nos restan de campaña nuestro trabajo es enfocarnos en trabajar para mejorar dichos resultados. Estamos reunidos y tratando el tema para buscar la estrategia que vamos a utilizar”.

Roberto González Gutiérrez, Candidato a diputado local del distrito 21 por la coalición PRI, PAN, PRD

“Hay una parte del electorado que, obviamente, creemos nosotros se decepcionó del actual Gobierno, esto está haciendo que vayan a buscar en el cierre de campaña a la mejor opción. Obviamente, la mejor opción ha dado tendencia a que Mario Zamora vaya prácticamente en primer lugar y que se despegue del candidato del PAS. Yo le doy un mensaje a los indecisos y a los que tienen pensado votar a que hagan un voto útil, por Mario Zamora y todos los candidatos de la alianza”.

Sergio Torres Félix, Candidato de MC para la gubernatura de Sinaloa

“Ese alto porcentaje de indecisos, en lo que no están indecisos es que no van a votar por Morena ni por el PRI, eso lo tienen claro. Yo soy de los que pienso que los indecisos van a votar por Movimiento Ciudadano. Por Martín Heredia y por todos los candidatos. Nosotros lo vemos como una oportunidad, porque nosotros representamos el Gobierno ciudadano, nosotros representamos los intereses de la gente. Aquí defendemos a los ciudadanos, no intereses de grupo”.

Héctor Ponce, Analista político

“En la encuesta de hoy por partido en las presidencias municipales está claro que la marca de Morena sigue fuerte y será factor para definir la contiende. Es importante destacar que en Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán aparece en primer lugar de las preferencias, tiene un gran respaldo el partido. Otro dato que me llama mucho la atención es que en Ahome y Culiacán, Morena como partido es líder absoluto con una enorme ventaja, pero sus candidatos a presidentes municipales, Gerardo Vargas (Ahome) y Jesús Estrada (Culiacán), no encabezan la intención de voto. Quiere decir que hay un rechazo dentro de los simpatizantes de Morena. Atentos a esto”.

Lucio Antonio Tarín, Presidente de Fuerza Social Bachomo A.C.

“Me parece un excelente ejercicio de consulta ciudadana, el que el periódico EL DEBATE pueda estar pulsando el sentir de la ciudadanía con respecto a la oferta política, tanto de los partidos como de sus candidatos. Muestra cuál es la intención de la ciudadanía en términos generales. Considero que vale la pena seguirlo haciendo. Felicito al periódico, todos estamos urgidos de enriquecer la vida política en el país y en la región. Quienes participamos en política tenemos que atender estas llamadas de atención de la ciudadanía cuando nos bajan los índices de intención del voto, cuando nos critican y cuando nos apoyan. Hay que tener los pies sobre la tierra y es un ejercicio bastante práctico y muy cierto”.

Rafael Mendoza Zataráin, Delegado regional del Partido Sinaloense (PAS)

“Soy muy respetuoso de las encuestas que realizan diversos actores, pero lo que veo en las internas es que nuestros candidatos por Morena-PAS estamos varios puntos arriba de los contrincantes más cercanos”, aseguró el delegado regional. Recalcó que la mejor encuesta es la del 6 de junio, que le dará el triunfo a “nuestros candidatos y se está trabajando para ello, se hará hasta el último minuto que lo permita la ley”.

Otoniel González, Dirigente del PRD en Sinaloa

Yo he visto en otras encuestadoras a nivel nacional sobre la cuestión de los gobernadores, de los diputados federales y de los locales son otros números y hay razón de eso. Entiendo que es una encuesta y lo que dicen los electores, los que se animan a opinar, porque en todas las encuestas hay gente que dice ‘sí voy a votar por alguien’ y al final vota por otra persona o bien hay gente que dice ‘no, todavía yo no me he decidido’, pero regularmente yo veo las encuestas como un ejercicio que se debe de hacer más por los partidos y por los candidatos con la idea de ver qué se va a hacer con la idea de proyectar y si ahí están así las cosas, yo creo que tendrán que ajustar el paso el PRI, PAN y nosotros, el PRD, también”.

Guillermo Benítez Torres, Candidato de Morena a la alcaldía de Mazatlán

“Vamos a ganar, ya no hay reversa”, aseguró el candidato a la presidencia municipal por Morena-PAS, Luis Guillermo Benítez Torres. Todos los candidatos “estamos arriba y esto lo demuestran todas las encuestas y hoy EL DEBATE lo muestra”, resaltó el Químico. Añadió que las encuestas internas, que no “son patito”, desde que inició la campaña lo ubican en primer lugar. A unos días de las elecciones Morena-PAS, “estamos al frente y esto se va a reflejar el 6 de junio en las urnas”.

Priscila Salas, Vocera del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas y de la articulación estatal Colectivas Feministas Sinaloa

“Los candidatos no tienen ni el diagnóstico ni la perspectiva estadística necesaria para poder planificar una política que tenga una incidencia real en la disminución en el municipio que haga que la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres sea menor”.

Érika Seamanduras, Candidata del Partido Verde a la alcaldía de Navolato

“Nosotros hemos hecho una campaña en donde nos hemos percatado de la gran simpatía que tenemos con la gente, una campaña casa por casa tocando puertas, viendo a la gente a los ojos, dándoles la mano, escuchando sus necesidades y, pues, la última palabra no se ha dicho, así que nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo. La verdadera encuesta será el 6 de junio, cuando la gente salga a votar, porque el número de indecisos es demasiado alto como para llamarse ganador”.

Roberto Soltero, Analista político

Comentó sobre el caso particular de Culiacán: “Se ve muy claramente cómo se ha despegado Faustino Hernández, ha crecido bastante;además de la zona rural, que es su fuerte por naturaleza, porque de ahí proviene, también ha penetrado en la ciudad y en las colonias populares, teniendo respaldo también de otros grupos mayoritarios que lo acuerpan y, sin duda alguna, esto lo pone en una clara ventaja en contra del alcalde con licencia Estrada Ferreiro”. Menciona la posibilidad de un voto cruzado, “votarían por Faustino en Culiacán y votarían a favor del candidato de Morena a la gubernatura”.

Ariel Aguilar, Candidato a diputado local del distrito 5 por la coalición PRI, PAN, PRD

“Manifiestan el sentir de la gente respecto a los actores políticos. En lo que corresponde a Ahome, me queda clarísimo que los candidatos de la alianza vamos a salir adelante, porque la gente, mas allá de los partidos políticos, hoy vota por las personas, vota por el candidato y, lo más importante, hoy se está fijando en la historia de vida de cada uno de ellos y en lo que estamos proponiendo. Reconozco los resultados de la encuesta de EL DEBATE, sin embargo, es una fotografía del momento y vamos a esperar al 6 de junio a la decisión colectiva de los ciudadanos de Ahome”.