Los jóvenes buscan cultura laboral y dignificación del empleo en Sinaloa

Sinaloa.- Líderes de cámaras empresariales ven con preocupación el aumento de vacantes laborales generado por un cambio en las expectativas de los jóvenes, no solo en materia de salarios, sino también de una cultura laboral con horarios más flexibles y oportunidades inmediatas de desarrollo. De acuerdo con Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, hay 30 mil vacantes en Sinaloa; sin embargo, el Servicio Nacional del Empleo en el Estado indica que son 10 mil las vacantes registradas.

Las vacantes

El subsecretario de Fomento Económico de la Secretaría de Economía de Sinaloa, Ahuizotl López-Apodaca, informó que los principales puestos que se solicitan en los comercios son servicio al cliente, mostrador, agentes de ventas, lavacarros, auxiliares administrativos, contables, auxiliares de laboratorios y atención en piso, de los cuales, el grado de educación mínima requerida es entre la secundaria y preparatoria, en su mayoría.

El sueldo promedio de estas vacantes es de 5 mil 500 a 6 mil 500 pesos mensuales, todos con bonos y prestaciones. “La competencia laboral no está en el sueldo base, está en las bonificaciones”, indicó.

Sobreoferta

El director de Ventas del Grupo Pueblo Bonito y representante de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, José Rosario Gámez Valle, sostuvo que la problemática de los puestos disponibles es un fenómeno generacional que ha sucedido en otras partes del país, como en Zacatecas y Baja California Sur.

“Los chavos de hoy, no sé que les dieron que no quieren trabajar, simple y sencillamente”, criticó. Gámez Valle explicó que los jóvenes únicamente trabajan por cortos periodos de tiempo, ya sea en vacaciones de verano o cuando tienen la intención de comprarse objetos costosos.

Alternativas

El presidente de y miembro del Colectivo de Organizaciones y Empresarios, Julio César Silvas Inzunza, comentó que se ha buscado ajustar los criterios de selección para dar empleos a personas de 45 años en adelante como una estrategia para disminuir el número de vacantes.

Declaró que los adultos en edades más avanzadas son agradecidos de tener la oportunidad de trabajar, mientras que los más jóvenes son menos comprometidos.

“Está haciendo falta por parte de las personas jóvenes hacia la responsabilidad que todo ciudadano debe de tener”, apuntó.

Quieren rapidez

El presidente de la Cámara de Comercio Servytur Culiacán, Jesús Antonio López Navarrete, manifestó que las nuevas generaciones quieren alcanzar sus objetivos profesionales en un tiempo más corto y sin tanto esfuerzo.

“Los jóvenes ahora están más acelerados, quieren todo rapidito y quieren ver resultados a corto plazo de ganar buenos sueldos; ya hasta están pidiendo jornadas de cuatro horas”, dijo.

López Navarrete indicó que no hay intenciones por parte de las empresas ligadas a Canaco de ofrecer puestos de medio tiempo.

"No existe una cultura laboral que a nosotros los jóvenes nos haga querer seguir yendo a trabajar": Pedro Rosas, ingeniero

Pedro Andrés Rosas Calderón, un joven de 24 años que trabaja como ingeniero de software, aseguró que un factor importante para que los jóvenes no estén interesados en las miles de vacantes en Sinaloa, es la falta de una cultura laboral que contribuya a que los empleados se sientan motivados a trabajar en las empresas. Expresó que en muchos comercios las personas son tratadas únicamente como mano de obra.

No hay necesidad

Rosas Calderón consideró que en la mayoría de casos, los jóvenes no tienen tanta necesidad de trabajar como los adultos que están en edades más avanzadas debido a que no tienen hijos, no tienen familia y suelen vivir con sus padres.

“Como jóvenes se nos hace fácil poner todo en una balanza y decir, ¿para qué voy a ir a ganar en un día lo que cuesta un pollo asado en Sinaloa? si puedo quedarme en mi casa, con mis papás, trabajando en mis demás proyectos o buscar incluso algo mejor”, expresó.

"Sobre los salarios, es ridículo decir que con cinco mil pesos mensuales un joven se va a sostener”: Michelle Bernal, diseñadora

Michelle Holanda Bernal Parada, una joven de 21 años que ejerce como diseñadora de producción para Peripeteia Films, opinó que un tema a considerar es que los empresarios de la entidad están ofreciendo salarios bajos. Explicó que los costos de la canasta básica, los servicios de agua y luz, así como las rentas, están siendo minimizados por el gobierno y el sector comercial.

Becas

La diseñadora apuntó que debido a los programas federales de becas para los jóvenes, en los que apoyan hasta con 4 mil pesos mensuales, hay quienes se preguntan si vale la pena hacer todo el esfuerzo que implica trabajar.

“Si el gobierno me está dando este dinero o se lo está dando a otra persona que no trabaja, no estudia, por qué yo tendría que partirme el lomo trabajando hasta ocho horas o más, transportándome dos horas, agarrando dos camiones, levantándome a las cinco de la mañana para ir a un trabajo donde ni siquiera me van a dar prestaciones”, cuestionó.

"No existe el medio tiempo, muchas veces hay poca accesibilidad de horarios para el estudiante”: Alejandro Medina, estudiante

Alejandro Medina Félix, de 21 años de edad y estudiante de la Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional de la UAS, señaló que existen ciertas empresas que tienen un mayor número de empleos rotatorios, por lo tanto, en varias ocasiones los jóvenes que entran a trabajar ahí solo lo hacen por un tiempo determinado para adquirir experiencia laboral y dinero. Medina Félix categorizó dichos comercios como empresas trampolín.

Accesibilidad

Medina Félix indicó que hay poca accesibilidad de horarios por parte de los negocios para los estudiantes, y en su opinión, faltaría añadir puestos que sean de medio tiempo. “Si un joven que está estudiando quiere trabajar, muchas veces las empresas no ofrecen este tipo de horario flexible para el joven”, manifestó.

Agregó que algunas organizaciones tienen protocolos muy establecidos y por esa razón se cierran a las buenas ideas que pudiera tener la juventud.

"Los jóvenes buscan un salario justo de acuerdo al trabajo que están haciendo y a las horas de trabajo": Nelly Valdez, Estudiante

Nelly Guadalupe Valdez Quiroz, estudiante de la Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional de la UAS, de 21 años de edad, enfatizó que en México un fenómeno que ocurre de forma regular es la informalidad en los puestos de trabajo. Mencionó que resulta común para la mayor parte de la población trabajar para una empresa que no brinda prestaciones de ningún tipo; no obstante, las nuevas generaciones están tomando en cuenta estas condiciones a la hora de buscar un nuevo trabajo.

Capacitar

Valdez Quiroz se pronunció a favor de las becas Jóvenes Construyendo el Futuro debido a que es un programa que permite a hombres y mujeres entre los 18 a 29 años de edad a capacitarse en el sector empresarial. Explicó que el 90 por ciento de los jóvenes que han aplicado a este programa y se desenvuelven por ese año en el mundo laboral, continúan trabajando en esos establecimientos, por lo tanto es algo que deberían tomar en cuenta los empresarios.

"El humanismo en las empresas, dignificar a los empleados, incluirlos y vincularlos es la propuesta”: David R. Lizárraga, Empresario

David R. Lizárraga, un joven de 27 años de edad, quien también es empresario y el presidente del Consejo Intercamaral Juvenil de Sinaloa, declaró que el fenómeno de que existan tantas vacantes en el estado es multifactorial. Dijo que la pandemia le cambió la perspectiva a muchos trabajadores debido a pérdidas económicas y humanas, por lo que Lizárraga propone brindar atención terapéutica al equipo de trabajo como una forma de atender las necesidades personales de quienes laboran en el negocio.

Autoempleo

El presidente de la Intercamaral dijo que otro factor que interviene para que la juventud no esté interesada en los puestos de trabajo son las aplicaciones de autoempleo, sobre todo aquellas que se relacionan con el servicio a domicilio.

“Les ha brindado a los jóvenes una alternativa para emplearse de una manera más flexible. Sin embargo, la efectividad de una empresa consiste en la permanencia de su equipo laboral”, subrayó.

Contexto

Empresarios se quejan desde el 2021

Desde el año pasado, Debate ha publicado sobre el grave problema que enfrentan empresarios en Sinaloa debido a que tienen puestos de trabajo que no pueden cubrir.

