"Los meses que tuvimos que cerrar fueron muy difíciles": comerciantes de Culiacán

Sinaloa.- El año pasado debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de la covid-19, muchos puestos y establecimientos comerciales tuvieron que cerrar sus puertas durante algunos meses, por lo que las personas que laboraban ahí vivieron una etapa muy complicada.

Uno de esos afectados fue Abel Angulo, quien es el encargado de un puesto de antojitos y bebidas en la plazuela Álvaro Obregón, junto a catedral, en la ciudad de Culiacán.

¿Cómo ha vivido esta situación desde la pandemia?

“Aquí en lo particular, en este puesto, para la persona que lo maneja y yo fue muy difícil porque nuestros productos son perecederos, caducan, entonces al durar tantos meses cerrados, nos costó trabajo volverlo a poner activo el puesto en sí, y las ventas han estado irregulares porque no es lo que se vendía antes. Aunque las cosas que son preparadas, como cevichurros, tosti-esquites y todo eso, la gente ya no tiene la misma confianza desde la pandemia, andar comprando ese tipo de cosas en cualquier establecimiento, con la cuestión de cómo lo prepara uno, la limpieza que tiene uno al prepararlo”.

¿Cuántos meses tuvieron cerrados aquí los puestos en la plazuela?

“Duramos como cuatro o cinco meses cerrados, como desde marzo a agosto (de 2020), sí porque habían dado chance de abrir en julio, pero como te comento, la mayoría de nuestros productos caducaron, entonces para volver a surtir, no nos costeaba abrir el puesto sin tener mercancía para ofrecer. Por ejemplo, los dulces, con la cuestión del sol y el tiempo, se hacen malos; todo lo que es confitería, frituras, galletas, todo se tuvo que volver a comprar desde cero”.

Y en ese tiempo que tuvieron cerrado, que no vendían nada, ¿cómo le hizo para salir adelante?

“Prácticamente nos comimos lo que teníamos ahorrado por así decirlo, del puesto, de lo que nos había quedado fue lo que nos mantuvimos porque realmente, aunque fueron varios meses, nuestro ritmo de vida tampoco no es tan acelerado, es decir, que gastemos en cosas innecesarias, sino que vamos guardando, ahorrando cosas, porque no sabe uno qué se puede presentar de imprevisto”.

¿Siente que actualmente ya hay una mejoría en las ventas?

“Creo que aún le falta, porque lo que a nosotros nos ayudaba mayormente son las clases presenciales, porque cerca hay muchas escuelas, los estudiantes salen de las escuelas y pasan por aquí a echarse unas frituras y un refresco, cosa que la mayoría de las personas adultas no consume, ellos son más de otro tipo de cosas. Los dulces más que nada los consumen los niños, los papás casi no vienen a pasar el rato en la catedral como antes”.

¿Cómo les ha afectado el incremento que se está dando en los precios de los productos?

“La verdad sí nos ha afectado eso, que suban los precios, por ejemplo el precio de las frituras se elevó como dos pesos, entonces tuvimos que subir nosotros los precios también, los dulces igual”.

¿Cuántos años lleva trabajando en este puesto, y cómo surgió esta idea?

“Acá en este puesto tengo aproximadamente tres años trabajando, y la idea nació junto con un amigo, estábamos en sociedad pero él se retiró y ya me quedé yo, y ahorita me apoya una prima, surgió para tener una entrada de dinero extra. El tener otro trabajo me ayudó en la pandemia, porque me siguieron pagando los meses que no se trabajaron. En mi otro trabajo me mandaron primero a la casa y ya después regresamos de manera escalonada, porque es de oficina el otro trabajo que realizo”.

¿Tuvieron algún apoyo de parte del Gobierno, como la cuota de permiso?

“A unas personas se les perdonaron los meses que no se abrieron, sobre todo las personas que son adultas mayores, porque ellos son vulnerables, de hecho, hay muchos puestos que están cerrados, por la misma razón, porque ellos no tienen quién los apoye para trabajarlos”.

El Dato

Petición

Abel Angulo dijo que le gustaría que las autoridades locales pudieran otorgar préstamos a los encargados de los puestos en la plazuela, para poder surtir de productos y mejorar sus instalaciones, porque eso les ayudaría a tener un mayor ingreso.