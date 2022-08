Los morenistas celebramos la decisión del CEN que anuló a los 14 consejeros en Sinaloa: Pedro Lobo 

Culiacán, Sinaloa.- Los morenistas celebramos la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de que haya anulado a estos consejeros en Sinaloa que a todas luces eran personas que militaban en el Partido Sinaloense (PAS), consideró el diputado local Pedro Alonso Villegas Lobo.

Mencionó que no se les podía permitir que ellos entrarán como consejeros, ya que su única función sería desestabilizar el partido de Morena. "Por ahí dijo un regidor de Mochis, creo que fue una convocatoria abierta y que podía entrar cualquier persona, bueno, pero que hacen los pasistas en Morena, queriéndose inscribir a eventos que solo les competen a los morenistas, que ellos se vayan a hacer las cosas en su partido que es el PAS".

Villegas Lobo señaló que con esta decisión del CEN de Morena se recorren las listas de votación y los lugares de los consejeros que fueron anulados serán ocupados por aquellos que habían quedado en sexto lugar.

"Hay otros personajes que no son a fin a Morena, pero, no son tantos como lo eran los pasisitas que parece que se organizaron en grupo para poder desestabilizar el partido, era su objetivo, pero con su anulación, estamos un poquito más frescos de ser más morenistas que al final podemos llegar a un dialogo, no digo que existen personas que tienen otros intereses, porque estamos en una diversidad enorme de personajes políticos que evidentemente tienen mucho interés en otra cosa, pero, no es la misma a 14 que estaban bien organizados y que tenia la intención de desestabilizar a Morena"