“Los morenistas siempre hemos estado unidos”: diputado Jesús Ibarra

Sinaloa.- Su nombre era mencionado como parte de la baraja posible para sustituir a Jesús Estrada Ferreiro en la alcaldía de Culiacán. Hoy, el diputado Jesús Ibarra Ramos asegura que Morena está fuerte y unido.

En el trabajo legislativo, expresa que este año sacarán adelante una nueva iniciativa para mejorar la Ley de Hacienda Pública municipal; entre los ajustes, plantean fortalecer el cobro del predial para evitar amparos que afectan las arcas municipales, puesto que este impuesto representa el 70 por ciento de los ingresos propios de un Ayuntamiento.

¿Cuál va a ser la observancia con Juan de Dios Gámez?

El Congreso del Estado, lo que tiene que hacer, es evaluar, medir y fiscalizar al parejo los 18 municipios. Le deseo lo mejor a Juan de Dios Gámez, es un amigo mío, es un joven con talento que tiene la confianza de los diputados que por unanimidad votamos para que fuera él. Como cualquier puesto público, tiene uno la responsabilidad de hacer bien las cosas.

¿Hay especial interés en las finanzas de Culiacán?

El interés especial es en Sinaloa. Todos los entes de la administración estatal, municipales, el Congreso, todo, cada una de las áreas, tiene que ser parejo.

¿Hay una línea de fiscalizar muy fuerte las finanzas de los municipios?

El análisis de las cuentas públicas tiene que ser de una manera fría: analizar números y dejar por fuera cualquier cosa.

Como morenista, como político, ¿cuál es la lección que deben observar otros? La ley es muy clara. Lo que se tiene que hacer, todos lo sabemos. El que haya sucedido algo como lo del expresidente municipal es una cuestión de ley. Lo que hicimos aquí es que estamos permitiendo a la Fiscalía para que proceda para hacer su trabajo.

Después del desafuero, ¿ha hablado con Estrada?

No, yo no he tenido comunicación con él desde hace mucho tiempo. Me he enfocado en el trabajo legislativo.

¿Sale unido Morena?

Los morenistas lo hemos demostrado en el Congreso desde un principio, siempre hemos estado unidos; las situaciones o las circunstancias o las decisiones, eso es trabajo legislativo.

¿Afectan a Morena las acusaciones de Estrada contra muchos políticos?

Veo a un gobernador enfocado en su quehacer, en sacar adelante un Estado; veo a un Poder Judicial muy respetuoso de la autonomía de los Poderes y veo a un Morena fuerte. Un gran trabajo del dirigente nacional Mario Delgado de las 12 de 15 gubernaturas de 2021 y ahora 4 de 6 y armando todo para lo que venga. ¿Qué es lo que tenemos qué hacer?: unidad.

¿Usted a qué grupo de Morena pertenece?

Yo estoy en Morena, todos los que participamos queremos la unidad, queremos que nos vaya bien. El único grupo político que existe se llama Morena.

¿Es amigo de Mario Delgado?

Yo, siempre que estoy en política, busco hacerme amigo de la gente.

¿Se siente más del grupo del centro o de Rocha?

Tanto como Congreso y Morena tenemos una relación y un trabajo en equipo total con el gobernador Rubén Rocha Moya y nuestro respaldo total como grupo parlamentario... Si hacemos eso y dejamos a un lado los grupos, que si uno u otro, realmente nos va a ir bien a Morena.

¿Aspira a la presidencia municipal de Culiacán?

Para mí, lo más importante ahorita es que le vaya bien al presidente municipal que acaba de llegar. Si le va bien a Juan de Dios, le va bien a Morena;si le va bien a Morena, nos va bien a todos.

¿Harán cambios en la Ley de Hacienda Pública municipal?

Tenemos que hacer que los Ayuntamientos tengan una mejor recaudación. Nosotros, en Morena, no vamos a promover un incremento de impuestos. Se trata de que paguen los que no pagan.

En la Comisión de Hacienda no podemos tomar una decisión a la ligera. Estas mejoras a la Ley de Hacienda municipal que estamos promoviendo tienen que ser en opinión de muchas partes. Estamos promoviendo un parlamento abierto.

¿Qué tan costoso es cobrar el predial, por ejemplo, Culiacán a diferencia de Rosario?

Rosario, si no tienen la infraestructura, el Sates (Servicio de Administración Tributaria) le puede ayudar; ya hay un convenio, y se paga un porcentaje para el trabajo que hace la administración. Es más barato que querer armar toda una infraestructura para recaudar algo. No hay que duplicar, si ya se hace algo bien, vamos dándole por allí.

¿Sabe cuánto le cuesta a Culiacán hacer este cobro del predial?

Lo que pagaron fueron 50 millones de pesos para los más de 800 millones de pesos que se recaudaron.

El Dato

Reforma

La Ley de Hacienda Pública municipal data de 1998. En los próximos días, se emitirá convocatoria para invitar a parlamento abierto y discutir. En 2018, Culiacán recaudó 400 mdp; para 2022, se han recaudado 800 mdp.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Jesús Ibarra, Diputado de morena

*Nombre completo: Jesús Alfonso Ibarra Ramos.

*Edad: 41 años.

*Trayectoria: Es presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración en el Congreso del Estado.

Diplomado Anticorrupción en Harvard Kennedy School.

Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas.

Licenciado en Economía.

Fue diputado local en la anterior legislatura.