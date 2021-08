Los municipios de Sinaloa ignoran las medidas anticorrupción

Sinaloa.- Las recomendaciones que emite la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa son ignoradas por los gobiernos municipales, que se resisten a la atención de los hallazgos encontrados, pese a que los funcionarios pueden incurrir en omisión y ser sancionados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, coincidieron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Semaes, Soledad Astrain Fraire y Sergio Avendaño Coronel.

Al referirse a la tercera sesión ordinaria, en la cual se dio lectura al informe de las recomendaciones no vinculantes que suman 806, correspondiente a 2019, 2020 y el primer trimestre del 2021, que fueron dirigidas a los 18 municipios y al Gobierno del Estado, específicamente a las secretarías General de Gobierno y de Administración y Finanzas, así como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

Autoridad omisa

Astrain Fraire dijo que el Comité Coordinador de Semaes realiza estas observaciones para fortalecer los procesos, mecanismos, organización, normas, acciones y omisiones que se derivan de este informe, y que únicamente buscan mejorar los procesos internos que se realizan en las administraciones municipales y dependencias del ámbito estatal.

Tasas de rechazo

En tanto que Avendaño Coronel explicó que las recomendaciones no son vinculantes, pero sí hay una obligación de los servidores públicos que es de responder de acuerdo a la ley, y de lo contrario podrían incurrir la autoridad omisa en responsabilidad administrativa.

Precisó que se hace un llamado a los Órganos Internos de Control (OIC) de los ayuntamientos que son omisos, para que informen al Semaes el porqué no dan respuesta, y que violentan lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de que los OIC deben valorar las recomendaciones que hagan. Respecto de las recomendaciones no vinculantes en 2019, se comunicó que han sido omisos en responder sobre su aceptación o no, los municipios de Ahome, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Choix y Navolato. En 2020 han sido omisos: Cosalá, Choix, Elota, Escuinapa, Mocorito, San Ignacio, Sinaloa y Navolato. La tasa de omisión es 39.5% en 2019 y aceptación 55.8%. En 2020, 47.1 % y 44.1%, respectivamente.

El Dato

Aceptación

Las recomendaciones no vinculantes se orientan a fortalecer las áreas de control interno, control de la obra pública, así como administración y gestión de riesgos de corrupción, en los gobiernos municipales y Gobierno del Estado.

