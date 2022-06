Los municipios de Sinaloa, sin policías ni recursos para su equipamiento

Sinaloa.- El tema de la seguridad pública de los municipios está plagado de deficiencias tras la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en 2021, por decreto presidencial.

A criterio de Jenny del Rincón, encargado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), son los municipios quienes, desde ya hace años, no han apostado por su propia seguridad. Es por ello que por órdenes del gobernador Rubén Rocha Moya, este 2022 se les dará importancia para capacitar y equipar a los agentes preventivos de los 13 municipios con más necesidad.

Elementos

En lo que respecta a las alcaldías de Sinaloa, estas actualmente cuentan con más de 2 mil 800 elementos del área operativa de Seguridad Pública Municipal. Son las ciudades con mayor extensión territorial y población las que cuentan con mayor número de agentes preventivos, como Culiacán, Mazatlán, Guasave, Los Mochis, los cuales recibían del Fortaseg fondos para equipar y preparar a los policías. Sin embargo, al ser eliminado, mermó la capacidad de los ayuntamientos para contratar más policías, lo que ha originado actualmente un déficit policial, aunque ya el compromiso responsable de la contratación y pago a los uniformados, cosa que aún seguirá vigente, aseguró Jenny del Rincón.

Equipamiento

Hizo hincapié en que el estado solo los equipará. Asimismo, el titular del Sesesp agregó que ahora, con el monto que se destinó con el FAG, que viene siendo un 20 por ciento, se apoyará a los municipios, junto con lo que se entregará por Fortamun, ya que este último podrá emplearse hasta un 50 por ciento.

Vestuario básico

a. Gorra tipo beisbolera

b. Estrella frente superior

c. Camisa táctica

d. Bandera manga izquierda

e. Estrella pecho superior

f. Sector manga

g. Cinturón táctico

h. Pantalón táctico

i. Botas tácticas.

Fornituras

j. Fornitura de 4 elementos

k. Portabastón

l. Portallaves

m. Portagás.

Equipo de protección

n. Casco balístico nivel 3

o. Chaleco balístico proximidad

p. Placas balísticas nivel 3

q. Placas balísticas nivel 4.

Esto será, por ejemplo, el primer rubro para equipamiento, como patrullas, uniformes, cascos, botas y para capacitación y formación de nuevos policías y para su evaluación;mientras que el segundo se destinará al tema de radiocomunicación como los Matras, el sistema de videovigilancia, entre otros, como las llamadas al 911, las actas de los policías y su registro.

“En este 2022 es superior a los 52 millones, de un total 320 millones que tiene el FAG para este año. Para la Seguridad Pública, los fondos no siempre son suficientes”, comentó Jenny del Rincón.

Apoyo de GN

Explicó que la Guardia Nacional está haciendo sus labores en los municipios y están brindando apoyo a las fuerzas municipal y estatal. Agregó que, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Administración, están en el proceso para la compra de este equipamiento, ya que indicó que el principal problema es el parque vehicular, porque las ensambladoras no están fabricando casi vehículos. Como ejemplo, dijo, “si se piden 50 patrullas, no hay quién las surta. Y son licitaciones nacionales”.

Estamos en el proceso de licitaciones de patrullas, de chalecos, cascos, uniformes. “No se va a equipar al 100, ya es un buen avance y vienen los demás años”, acotó.

El déficit

Actualmente, municipios con menor número de habitantes, de acuerdo a fuentes de seguridad, están presentando déficit policial. Entre ellos está Salvador Alvarado, donde Sergio Lagunes Inclán, director de Seguridad Pública Municipal y Tránsito, declaró que el déficit de policías no es un problema propio de este municipio, sino de todas las corporaciones de policías en el estado. Mencionó que un factor que lo ha originado son los exámenes de Control de Confianza.

“Efectivamente, estamos reducidos en elementos, pero estamos trabajando al 50 por ciento de policías”, aseguró el alto mando.

Mientras otros municipios “más pequeños”, como Mocorito, pese a que Óscar Guinto Marmolejo asegura no tener problemas con este tema, tan solo cuenta con 24 elementos, y de ese total, 4 son mujeres, para cubrir una extensión de 2 mil 802.98 kilómetros cuadrados de superficie, según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), y con aproximadamente 40 mil habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Destacó que actualmente se está llevando a cabo el reclutamiento del personal y se está buscando preparar a los prospectos para que puedan aprobar los exámenes de Control de Confianza.

En el norte

Natanael Téllez Ibarra, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte, destacó que con 60 policías preventivos está enfrentando a la delincuencia común, pero destacó que se necesitan 200 en total para cubrir las necesidades de la Policía Municipal.

Por su parte, Juan de Dios López, secretario de Seguridad Ciudadana de Guasave, reconoció que existe la necesidad de formar nuevos policías, al estarse retirando muchos de los veteranos, lo que ha repercutido en que la corporación se esté quedando sin elementos.

En el sur

En Escuinapa, el director de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que se requieren de 80 a 100 elementos para reforzar la Policía Municipal, lo que representa un déficit superior al 50 por ciento, por lo que ya se han dado a la tarea de iniciar las actividades de reclutamiento.

Nataren Ovando mencionó que en dicha alcaldía los hechos de violencia familiar son los que más han aumentado, seguidos por los robos en casa habitación, comercio y transeúntes.

El municipio de Rosario es otro que carece de policías preventivos. La presidenta municipal comentó que, en materia de Seguridad Pública, sí se requiere fortalecer, ya que la corporación solo cuenta con 45 elementos activos.

Dijo que, para tener una corporación fortalecida, se requiere de la contratación de casi 100 policías, pero actualmente pocas personas quieren ser policías, por lo que ya están trabajando en invitar a los jóvenes.

Dijo que para atender las necesidades que se tienen en Seguridad Pública se requiere aumentar hasta en un 50 por ciento los recursos que se destinan al municipio en Fortamun.

Por seguridad

De acuerdo a especialistas, es común que los municipios no digan el número de policías que tienen para que los delincuentes no se den cuenta que no hay agentes suficientes para garantizar la seguridad de los habitantes.

Los Datos

Delitos que más persiguen

De acuerdo a fuentes de seguridad, la Policía Municipal se encarga de prevenir delitos del fuero común, como faltas al bando, violencia intrafamiliar, entre otros.

Quejas ante necesidades

Cabe destacar que hace unos días, algunos policías de Culiacán se quejaron de no contar con el debido equipamiento en cuanto a uniformes, armas, chalecos, entre otras cosas.

Contexto

Choix, municipio con 35 elementos para cabecera y poblados

De acuerdo a Juan José Valenzuela Villelas, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix, actualmente tienen un estado de fuerza de 35 agentes, de los cuales 3 corresponden a agentes de Tránsito.

El jefe policial dijo que el recorte del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública sí les afectó debido a que con ese dinero se compraban patrullas, equipo táctico para los elementos, cartuchos, armas, entre otros. Sin embargo, la alcaldesa de Choix, Amalia Gastélum, no los ha dejado de apoyar.