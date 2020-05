Los payasos de Culiacán salen a pedir apoyo ante la falta de empleo

Culiacán, Sinaloa.-Bajo los rayos del sol y en medio de la pandemia han salido a las calles a solicitar el apoyo de los culiacanses, puesto que señalan que al no tener eventos no pueden acceder a ese ingreso económico, lo que ocasiona que no puedan solventar sus necesidades.

Los payasos de Culiacán están pasando por una difícil situación y estarán cambiando sus sonrisas y alegría por despensas piden que no los dejen solos y que los apoyes con los que puedas llevarles. Puede ser, frijol, arroz, latas o cualquier producto o efectivo.

Algunos payasos expresan que, si bien tienen otros empleos, el dinero que obtenían al realizar shows infantiles ayudaba a nivelar sus gastos por lo que han decidido salir a las calles para realizar la colecta.

La payasita Fitfy comentó que hay payasos que están pasando por una situación muy desesperada, a un compañero le operaron de un tumor a su esposa, otro tiene a su niña enferma y no tienen de donde trabajar porque se dedican exclusivamente a eventos los cuales se cancelaron al iniciar la pandemia de COVID-19.

Algunos de los payasos trabajan en camiones y pues ahorita no pueden subirse a hacer show. Este payaton es a nivel nacional dijo Fifi. Quien desee más información pueden llamar al 6671906188.

Estarán este sábado y domingo en el bulevar Francisco Imadero y la Avenida Álvaro Obregón de las 9:00 horas hasta las 7 de tarde.

También te puede interesar:

7 muertos y 9 heridos deja balacera en penal de Puente Grande

Urgen Gobernadores a AMLO cancelar acuerdo energético