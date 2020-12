Los pepenadores fueron dejados a la buena de Dios en Culiacán

Sinaloa.- Muy difícil ha sido este año para los pepenadores del basurón de Culiacán. En la actualidad, para poder recolectar algo que se pueda vender y obtener entre 80 a 120 pesos al día, se tiene que trabajar toda la noche y hasta el mediodía del día siguiente.

Llegan muchas bolsas de basura llenas de hojas de árboles, lo cual a ellos no les sirve, explicó Enrique Gutiérrez Sauceda, líder de la cooperativa de pepenadores Progreso.

Quienes más difícil la están pasando son los adultos mayores, porque al no poder estar hurgando tantas horas en la basura, lo que logran recolectar es menos de 50 pesos al día, cuando bien les va. Este recurso no les alcanza casi para nada, y algunos ya prefirieron no ir, pero la están pasando muy mal en sus casas porque no tienen con qué alimentarse bien.

Experiencia

Entre los adultos mayores que están pasando por muchas necesidades está una mujer a la que conocen como “Chita”, tiene 80 años de edad y todos la quieren como si fuera su tía. Debido a que, por su edad, ella ya casi no puede recolectar nada, con la finalidad de que tuviera algo que comer en su humilde vivienda esta Navidad, los pepenadores hicieron una cooperacha y lograron reunir alrededor de 500 pesos, y con esto la hicieron muy feliz, contó el líder de los pepenadores.

En el basurón, la situación se pone más difícil cada día, porque llega menos basura que se pueda aprovechar, y de aquí dependen decenas de familias.

“Es una tristeza ver a muchos pepenadores en un pequeño montón de basura porque sabemos no van a encontrar casi nada. No es fácil trabajar en la basura y bajo los rayos del sol, es una labor muy pesada; y de aquí depende la alimentación, ropa y calzado de decenas de familias”, contó Gutiérrez Sauceda.

Sin apoyo

Con la esperanza de poder juntar algo, al basurón municipal, ubicado para la zona sur de la ciudad, cerca de la Pitayita, acuden personas desplazadas por la violencia y algunas de esta ciudad, pero ahorita este lugar no es una buena fuente de ingresos; quienes logran sobrevivir son las personas más jóvenes.

Las autoridades han dejado a su suerte a los pepenadores de su cooperativa reprochó Gutiérrez Sauceda. Quienes han llevado algunas despensas han sido organizaciones civiles y personas de buen corazón. Esta Administración municipal de Jesús Estrada Ferreiro no les ha respondido a estas familias que, si antes sufrían carencias, ahora con la pandemia de Covid-19 tienen más.

El líder de pepenadores aseguró que estas fechas, en vez de ser felices para las familias, están siendo muy tristes porque no habrá regalos para los niños ni buenas comidas en las mesas. Por fortuna, dijo, miembros de su cooperativa no se han enfermado de coronavirus.