Los posibles sustitutos de Estrada Ferreiro en la alcaldía de Culiacán

Sinaloa.- De concretarse la salida del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, como consecuencia del juicio político en su contra, sería por la puerta trasera y marcaría posiblemente el fin de su carrera política.

En lo anterior coincidieron columnistas y analistas políticos de Sinaloa, quienes revelaron que los líderes de Morena ya intentaron negociar una salida decorosa. Incluso, dicen, le ofrecieron un puesto federal que, por lo pronto no ha aceptado. Entre los posibles relevos de Estrada se menciona a Graciela Domínguez Nava.

La destitución de Estrada Ferreiro es inminente, dijo Héctor Ponce, pues si todo sigue como hasta ahora, ya no tiene muchas oportunidades para salir bien librado de esta situación, puesto que las oportunidades para una salida decorosa se le dieron y las rechazó.

Pero hay dudas de que el juicio político se lleve a cabo hasta la conclusión, y así lo advierte el analista político Oswaldo Villaseñor. Él considera que la figura de juicio político ya se prostituyó, incluso antes de inaugurarse, pues se habla de emplazar a juicio político también al alcalde de Mazatlán, al de Guasave y la de Cosalá.

“Si se hubiera aplicado el juicio por temas como nepotismo o supuesta corrupción, por mencionar algunos, se hubiera aplicado para todos, incluso al gobernador presente”, dijo. Roberto Soltero y Fernando Zepeda coinciden en que la salida de Estrada sería por la puerta trasera, pero dependerá de las circunstancias en el desarrollo del proceso.

Contexto

Congreso inicia juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro

Con 32 votos a favor y siete en contra de dos dictámenes, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa inició el juicio político contra el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el pasado 22 de abril.

Pese a que la reunión fue secreta, trascendió que fueron 21 legisladores de Morena, ocho del PRI, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y uno sin partido quienes estuvieron a favor en ambos dictámenes.

Las solicitudes para realizar el juicio político iniciaron el 14 de marzo, cuando la organización Pueblo Unido por Culiacán presentó 10 mil firmas para solicitar este proceso; posteriormente, las viudas de policías presentaron otra solicitud y la tercera fue presentada por la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa.

Graciela Domínguez, Sria. de educación pública y cultura en sinaloa

El nombre de Graciela Domín-guez, quien dirige la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el actual gobierno de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, es quien más mencionan los columnistas y analistas políticos de la entidad entrevistados por Debate. Dicen que podría sustituir a Jesús Estrada Ferreiro en la presidencia municipal de Culiacán.

Los columnistas Fernando Zepeda y Héctor Ponce coincidieron en señalarla como una de las personas más allegadas al gobernador. Héctor Ponce, en particular, describió a la titular de Sepyc como un buen perfil, una mujer preparada e inteligente y que, además de ser allegada al gobernador, también es muy cercana a los diputados, porque fue su coordinadora.

“Domínguez buscó ser candidata a la alcaldía de Culiacán. No lo logró, pero tiene la confianza del gobernador y es una de las principales aspirantes a sustituir a Estrada Ferreiro en caso de que el juicio político lo haga dejar la silla”, mencionó Ponce.

Para el analista Oswaldo Villaseñor, Graciela Domín-guez no tiene tanta fuerza política como para asumir el cargo; sin embargo, no la descarta.

Jesús Ibarra Ramos, Diputado local por morena

Si la recomendación para nombrar al sustituto de Estrada Ferreiro en la alcaldía de Culiacán viniera del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, seguramente este sería el actual diputado local Jesús Ibarra Ramos. Son muy cercanos.

Así lo explicó el columnista y analista político Roberto Soltero Acuña, quien dijo, además, que deberá ser alguien con quien el gobernador pueda trabajar, pues el mismo mandatario estatal dijo que es necesario coordinarse con el presidente municipal de la capital sinaloense para realizar los proyectos y obras que se requieren, entre ellos el famoso anillo periférico, una de las obras anunciadas por Rocha.

Para Oswaldo Villaseñor Pacheco, la renuncia de Jesús Ibarra Ramos a la Comisión Instructora hizo mucho ruido, pues aun cuando se justificó diciendo que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena no daba el aval para el juicio político, su renuncia pudo verse motivada para no contaminar el proceso. Sin embargo, dijo, es un nombre que se menciona muy fuerte para sustituir a Jesús Estrada Ferreiro en la alcaldía y no puede descartarse.

Aarón Rivas, Exalcalde de culiacán y exdiputado local

Aarón Rivas Loaiza fue puesto sobre la mesa como posible sustituto de Jesús Estrada Ferreiro en caso de que el juicio político llegara a esta conclusión, coincidieron los analistas Oswaldo Villaseñor Pacheco y Héctor Ponce.

Coincidieron en revelar que a este personaje priista, exalcalde de Culiacán y exdiputado local, se le ha ofrecido una secretaría federal. “Es un buen perfil y podría dar la sorpresa”, agregó Ponce.

Villaseñor Pacheco recordó que Rivas Loaiza ya estuvo sentado en la silla del Palacio Municipal. También, dijo, es cercano a Enrique Inzunza, actual secretario general de Gobierno en Sinaloa y se menciona una importante relación en la cúpula de Morena.

“Aunque es priista, Aarón sería un factor de unidad entre algunas corrientes de Morena, pero también con algunas corrientes del PRI. Es una persona cercana a Jesús Vizcarra, ha trabajado con Malova, con Millán y tiene relaciones en todos los partidos políticos y es bien visto por todos, incluso Morena”, agregó Villaseñor, quien además recordó que el PAN lo había propuesto como su candidato a la alcaldía de Culiacán.

Feliciano castro Diputado local y presidente de la jucopo

Feliciano Castro está sacando muy bien el trabajo en el Congreso del Estado, pero también pudiera hacer un buen papel al frente de la presidencia municipal de Culiacán. Es uno de los personajes más cercanos al gobernador y orgulloso representante de Morena, consideró Fernando Zepeda, columnista y analista político de Debate.

Dijo que se ha visto un buen trabajo de Feliciano Castro en coordinación con el gobernador Rubén Rocha Moya, sin embargo, el sustituir a Estrada Ferreiro dependerá de cómo se dé la salida de este personaje en proceso de juicio político.

“Si se negocia su salida para que salga por la puerta, tranquilamente, sin que la Auditoría Superior del Estado intervenga pudiera ser menos traumático el cambio, pero si se pelea hasta el final, como puede suceder, ahí se va a complicar aún para el más cercano del gobernador”, agregó.

El analista político Roberto Soltero dijo que Feliciano Castro tiene tareas superiores que realizar en el Congreso de Sinaloa y una coordinación política importante que no puede dejar por la alcaldía; sin embargo, agregó, no se puede descartar a nadie para ser sustituto de Estrada Ferreiro.

Javier Gaxiola Coppel, Secretario de economía en Sinaloa

Para el columnista Héctor Ponce, el sustituto de Jesús Estrada Ferreiro en la alcaldía podría salir del gabinete estatal porque, a decir del mismo gobernador Rubén Rocha Moya, quien ocupe ese puesto deberá ser alguien con quien se pueda coordinar.

Mencionó como principal prospecto a Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía en el gobierno de Sinaloa, a quien califica como un perfil joven y de muy buena imagen en el sector empresarial. Además, dijo el columnista, tiene muy buena aceptación entre los empresarios y comerciantes, lo que mandaría un mensaje muy positivo a estos sectores con los que Estrada Ferreiro ha tenido diferencias muy fuertes.

Ponce recordó que Estrada Ferreiro ha tenido confrontación directa con empresarios, por lo que la figura de Gaxiola Coppel sería la ideal para limar asperezas y favorecer inversiones para la capital sinaloense. Además, dijo, es cercano al gobernador y ya se menciona su nombre entre los perfiles más adecuados para llegar como sustituto a la presidencia municipal.

Enrique Díaz Vega, Srio. de administración y finanzas en sinaloa

Con menos posibilidades, pero sin ser descartado, se escucha el nombre de Enrique Díaz Vega como posible sustituto de Estrada Ferreiro en la alcaldía de Culiacán.

Ponce, analista político de Debate, lo mencionó como uno de los personajes cercanos al gobernador que pudieran salir del gabinete.

Dijo que al igual que Gaxiola Coppel, también es un político cercano a los empresarios y que, de llegar a la alcaldía como sustituto de Estrada, mandaría un mensaje muy bueno para la clase empresarial y comerciantes, grupos que ha castigado constantemente Estrada Ferreiro con su política y forma de trabajar.

Enrique Díaz es un hombre cercano al gobernador y, por el momento, de perfil idóneo para Morena, mencionó Héctor Ponce, pero no sería la primera opción, pues del gabinete se escuchan más los nombres de Graciela Domínguez y Gaxiola Coppel. Tampoco, dijo, se menciona como recomendación de los líderes partidistas, pero no puede descartarse cualquier posibilidad para él y para darle una oportunidad de demostrar su forma de trabajar.

Proceso de juicio político contra jesús estrada

De llevarse a cabo el juicio político y concluir con la destitución antes de que se cumpla un año de haber tomado protesta en su segunda gestión como alcalde, tendrían que llevarse a cabo nuevas elecciones.

Marzo

Viernes 4

Tres mesas en diferentes puntos del Ayuntamiento de Culiacán instaló la organización Pueblo Unido para recolectar firmas para solicitar juicio político contra Jesús Estrada.

Marzo

Lunes 14

Pueblo Unido entrega 10 mil firmas al Congreso del Estado de Sinaloa para solicitar que se inicie el juicio político contra el presidente municipal de Culiacán, además se manifestaron.

Marzo

Viernes 19

Viudas de policías respaldaron la solicitud de juicio político contra el alcalde de Culiacán y se quejaron de las constantes burlas que hace el mandatario municipal contra ellas.

Abril

Jueves 7

Rechazan la solicitud de juicio político presentada por la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado, pero esta se ratificó el día 25.

Abril

Viernes 22

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa inició el juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, en privado.