Los retos e intenciones del nuevo Gobierno de Sinaloa, encabezado por Rocha Moya

Sinaloa.- Una nueva gestión de Gobierno de Sinaloa ha iniciado recientemente, con cambios estructurales, de fondo y forma. El Gobierno morenista asumido por Rubén Rocha Moya desde el 31 de octubre del 2021, se puede considerar, según expertos en política entrevistados por Debate, como una Administración de izquierda, muy alineada a la política de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los comentarios de los analistas hechos a esta casa editorial refieren que, a diferencia del anterior Gobierno, encabezado por Quirino Ordaz Coppel, que tenía un enfoque más económico y de obras, esta gestión parece encaminarse hacia un fondo más humanitario, destinado a resolver las problemáticas de los más vulnerables en la localidad estatal.

Sin embargo, prevén un camino lleno de retos para un Gobierno con gran aceptación popular, sobre el cual, la población cierne altas expectativas de cambio y mejora en temas preponderantes, como es la lucha contra la violencia.

Un continuo del Gobierno federal

Rubén Rocha encabeza actualmente el primer Gobierno de izquierda moderna en Sinaloa. En opinión de Juan Burgos Franco, consultor y analista político, el escenario para el mandatario pinta favorable por su buena relación con el Gobierno federal y se espera que esto venga en beneficio de todos los sinaloenses.

Leer más: Rifa de Playa Espíritu solo es de una parte pequeña del terreono: Rubén Rocha Moya

Si bien, son muy pocos los días que lleva el mandatario, de arranque, la oferta de valor que ofrece es que esta Administración está alineada al Gobierno federal, punto en el que está de acuerdo el académico Abel Leyva Castellanos, quien percibe una política en paralelo con el presidente Andrés Manuel López Obrador: “tiene todos los ejes que él maneja, el discurso, incluso hasta La Semanera, tiene prácticamente en el sufijo ‘-era’, todo el parecido a la mañanera, tiene todos los ejes del presidente de la República”, siendo el tema de bandera la Cuarta Transformación, señaló Abel Leyva.

Por su parte, Burgos opinó: “Rocha prometió traer la 4T a Sinaloa, con lo que eso implica, y está dándole más a las cuestiones de apoyo social y de apoyo a los más vulnerables en todo sentido, como lo hace la comunicación del Gobierno federal”, declaró. Asimismo, Abel consideró que este Gobierno tiene prácticamente una continuidad con los primeros tres años del presidente López obrador.

De hecho, si retomamos las primeras palabras del gobernante en su toma de posesión, llamó la atención a los analistas que, al dirigirse al pueblo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya destacara como un objetivo principal la lucha sin cuartel contra la corrupción e ir contra la indiferencia al sufrimiento que provoca la violencia, remarcando en sus declaraciones su compromiso con el pueblo.

Las prioridades gubernamentales

Cabe señalar que una de las primeras acciones de Rocha Moya como gobernador fue reunirse con los líderes de casos de desplazamiento y desapariciones forzadas y las víctimas de feminicidios y violencia, acciones que a activistas como Esperanza Hernández Lugo, líder de personas desplazadas del norte de Sinaloa, le hacen sentir que este Gobierno tiene una actitud más abierta ante las necesidades que imperan en la población sinaloense.

“La reunión que tuvimos fue una de las cosas que me llenó a mí de satisfacción, ver la apertura que tiene el gobernador a escucharnos y, sobre todo, enterarse de la situación que estamos viviendo”, comentó la activista, quien lleva más de 10 años en lucha por condiciones dignas para su familia y la de sus desplazados, desde que salió forzada por la violencia local de su pueblo en Sinaloa de Leyva, al norte del estado.

Actitud alineada al contexto

Según Abel Leyva Castellanos, investigador de poblaciones y territorios vulnerables, esta actitud de Rocha hacia las víctimas es muy acertada, considerando los altos niveles de violencia en el estado, “no solo la violencia generalizada, sino la violencia hacia las mujeres. Ha tocado todos los conceptos de la violencia, y me parece que, en ese sentido, está en esa tarea”.

En palabras de Leyva Castellanos, Rubén Rocha está colocándose en renglones básicos en la lucha contra la violencia: los desaparecidos, los desplazados y la violencia hacia las mujeres.

Aunque hasta el momento se trata de algo tácito, el analista considera que este gobernador ya le está dando legibilidad a esas problemáticas cuando verbalmente las señala “los ejes que tiene en una posición de la reducción de la violencia de género, en la reducción de los feminicidios, también son un elemento importante”, considerando vital esta postura del gobernador, como vital para los tiempos que vive el estado.

Mientras tanto, en lo que este nuevo Gobierno se despliega, activistas como Esperanza Hernández Lugo son conscientes de los retos que tiene el mandatario. Guardan la confianza en que este Gobierno pueda dar soluciones y no solo paliativos a los problemas humanitarios que viven, “no se ha dado atención al problema de raíz, sé que es algo muy difícil, pero mientras no se vea que se está actuando para solucionar esto (la violencia), yo no veo yo que haya una manera de atenderlo, porque el problema crece”, señaló la activista.

Coherencia ante los retos

Analizando al gobernador desde un punto de vista muy personal, Juan Burgos Franco observa que este comportamiento del gobernador de dar voz y acercarse a los desprotegidos y víctimas de violencia obedece mucho a su formación personal y política, “creo que Rocha está siguiendo la congruencia de su historia de vida, de su historia política. Él, en sus juventudes de izquierda, llegó a ser también activista y creo que está siendo congruente con algunas de las actitudes que el en su momento tuvo”.

Sin embargo, para Juan Burgos, esto no le sería tan fácil de asumir como gobernante. Un factor que podría jugarle en contra a Rocha Moya, según el analista, es su arrolladora popularidad: “cuando alguien gana con tanto apoyo popular, la exigencia también es mayor, porque se deposita mayor confianza en el gobernante y, por lo tanto, la expectativa a que se resuelvan problemas que no habían sido resueltos es mayor”.

Esa expectativa, si bien puede jugar a favor, porque lo hace un gobernante muy apoyado y, por lo tanto, poderoso, también juega en contra, ya que, si no se cumplen esas expectativas, se podría complicar la cuestión popular de la gestión, reflejándose en la evaluación de su Gobierno, tomando en cuenta, según Burgos, que, por fines prácticos, en muchos casos no es posible cumplir con todos los objetivos que vienen de parte de los gobernados.

En suma, que los retos que ofrece Sinaloa al momento de Rocha asumir la gubernatura, son muy variados.

Analizando desafíos

Para Abel Leyva Castellanos, el hecho de que la política de Rocha vaya dirigida en un inicio a resolver muchos de los problemas sociales y humanitarios en Sinaloa, no quita que los desafíos sean muy fuertes y profundos, “por ejemplo, de cada 10 estudiantes egresados de la educación superior de Sinaloa, siete están desempleados, y cuando hablo de desempleados, hablo de que esos siete están aceptando puestos o trabajos muy por debajo de lo que estudiaron, o se están quedando a desarrollar actividades primarias, como la pesca y la agricultura, la ganadería, etcétera”, examinó Leyva, quien observa que la problemática del desempleo es muy fuerte, ya que, según él, aunque el Inegi “endulza” el índice con un 4.1 haciendo matices, siendo críticos, de cada 10 egresados de educación superior, siete están en complicaciones para ubicarse en un empleo formal y, en su opinión, es algo que tienen que analizar en conjunto con la Secretaría de Educación en todos niveles porque, “es un tema fuertísimo que va a desencadenarse en este gran desafío que tiene el gobernador”.

Toca caminar hacia las soluciones

Leyva mencionó que entre las problemáticas con que se asume ahora este mandato están los altos niveles de desigualdad y de pobreza en el estado, sumado a la forma de economía principal de las principales comunidades sinaloenses, “la mayoría de las ciudades de Sinaloa son agrociudades: dígase Los Mochis, Guasave, Guamúchil, incluso Culiacán, tienen un concepto agrícola de mercado”, por lo que el proyecto de Rocha Moya, en general, tiene que estar alineado a la política nacional, como plan a largo plazo. Abel añadió que la generación de empleos es relevante en el desarrollo social y humano en Sinaloa y en la reducción de la violencia.

“Si genera empleo y genera desarrollo en los pueblos, en las comunidades de Guasave, de Culiacán, Mazatlán, etc., todas las comunidades que son muy grandes, muy importantes, puede que desarrolle un tipo de pacificación o un tipo de reducción o mitigación de la violencia”, centrando esfuerzos en una política del empleo conectada a una política social, sentenció.

Contrastes

Políticas complementarias

Una nueva gestión gubernamental ha comenzado y ofrece contrastes con la que recién ha finalizado. Para el analista político Ernesto Hernández Norzagaray, las primeras diferencias saltan a primera vista al observar a ambos gobernantes. Por un lado, Quirino Ordaz Coppel empezó su Gobierno con 55 años de edad, mientras que Rubén Rocha Moya empieza su mandato a los 72.

En palabras de Norzagaray, esta comparativa no es meramente superficial, ya que ambas personalidades pertenecen a dos generaciones distintas que les define. Sus trayectorias políticas también son señaladas diferentes por el analista, quien comentó a Debate que, mientras Ordaz llegó a su Gobierno con una trayectoria empresarial, Rocha lo hace recorriendo un camino preponderantemente activista y académico.

No está de más señalar, por tanto, sus ideologías políticas de tendencia, mientras que Rubén se ha desenvuelto desde las izquierdas, Quirino lo ha hecho en la derecha nacional.

Estas bases, según el analista, han definido las formas que han tenido estos gobernantes al ejecutar su Gobierno. Por ejemplo, al conformar su gabinete, Quirino buscó un perfil más o menos adecuado en fines técnicos, “él estuvo buscando personas que le dieran un apoyo desde la Administración pública en términos de finanzas, tuvo el gesto de integrarlo con profesionistas más o menos calificados”, en una Administración, que si bien, desde el punto de vista de Ernesto Hernández tuvo sus bajas, se mantuvo hasta el final de su Gobierno.

“En el caso de Rocha, es un perfil con mucho universitario de la generación de él, en la UAS, muchos de ellos con trayectoria en la política social, como es el caso de Tere Guerra, de Carlos Karam, y el caso de otros, como el jefe de asesores del gobernador”, comentó, señalando que también hay una línea de funcionarios que tienen que ver con la Administración pública, es decir, más volcado a la política, definiendo así estilos diferentes en la gobernanza.

Al momento de la toma de posesión, estos estilos se marcaron claramente: mientras que con Quirino fue notorio que los empresarios estuvieron en la primera parte de las visitas del Congreso, en el caso de Rubén Rocha se mandaron hasta galerías, “son actos simbólicos que indican para qué lado va a estar el Gobierno. Esto tiene que ver con la narrativa y con el relato que nos han vendido, con que va a venir a armonizar la 4T aquí en Sinaloa, destinando una buena parte de los recursos al gasto social, en coordinación con los recursos que tienen los programas sociales con el Gobierno federal”, observó Norzagaray.

El especialista considera a esta nueva gestión como una política complementaría a la que ya ejerció Quirino Ordaz : “tendrá continuidad la gran obra pública (iniciada por Quirino). […] Es una forma de hacer la otra parte, llevar bienestar y atender con mayores recursos los temas urgentes, como el de los desaparecidos y desplazados, que es un problema creciente aquí en Sinaloa y que reclama una atención muy especial”, finalizó.

Los Datos

Preámbulos

Desde el inicio de su campaña electoral, Rubén Rocha Moya, tanto en su discurso político como en sus redes sociales, anunciaba su intención de consolidar la Cuarta Transformación (4T) en Sinaloa.

Sugería, además, el inicio de una política incluyente, dirigida a combatir la violencia de género y la corrupción en el estado. Al mismo tiempo, dar atención a los más vulnerables en la localidad. (@rochamoya_ y @RochaMoyaR).

Leer más: Rubén Rocha promete obras chiquitas pero muy útiles para Sinaloa

Obra social

La obra pública que se destina a Sinaloa, en el nuevo Gobierno morenista, se anuncia marcadamente social, y se espera con ello disminuir las necesidades de atención a la violencia generalizada y la violencia de género que sufre el estado (Gobierno del Estado).