Los vuelve a tomar por sorpresa la falta de agua a vecinos de Capistrano y decenas de sectores más

De nueva cuenta los habitantes de 90 colonias se volvieron 24 pulgadas que baja del tanque San Lorenzo al tanque Nakayama. Entre las colonias afectadas están: Domingo Rubí, Villaverde, Plutarco Elías Calles, Barrancos, Nakayama, Las Estancias, Jardines Del Valle, Bugambilias, El Diez, Bachigualato, Los Arcos, etc.

En esta ocasión en donde el colector de Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán presentó el problema fue en un tramo de la calle José María Velazco casi esquina con Ejército Occidente en el fraccionamiento Capistrano. Durante este día a algunos de los vecinos se les dificultaba salir de sus casas debido a que el agua corría por la calle y había mucho lodo. Quienes por necesidad tenían que salir debían tener mucho cuidado para no resbalar, pero sí se mojaban los zapatos con las pestilentes aguas, debido a que el agua limpia arrastraba lodo con excremento porque durante 15 días hubo una fuga de aguas negras y recién la habían arreglado y ahora ocho días después de que no habían tenido agua, de nuevo se encontraron con que carecían del vital líquido por fallas del colector. Aunque la mayoría de los habitantes de este fraccionamiento cuentan con tinaco, en colonias como la Ruiz Cortínez hay muchos que no tienen. Para poder lavarse las manos y atender su tiendita tendría que comprar garrafones con agua dijo una vecina de esta colonia. Se quejó que ya fueran dos ocasiones en las que se quedaran sin agua y que la Japac no les avisara. En el campo el Diez también había molestias por la falta de agua, unas vecinas del lugar indicaron que se tenían que esperar a que restablecieran el servicio para poder realizar sus quehaceres domésticos. Los afectados entrevistados coincidieron la petición a la Japac que no se le haga costumbre el brindar un mal servicio.

