Lucha por permanencia de partidos evitará que México sea Venezuela

Culiacán, Sinaloa.- Una alternativa para controlar y evitar que, en México se apliquen políticas socialistas y tendenciosas a convertirse en un segundo Venezuela, es que los partidos políticos que ahora son oposición, sigan luchando por su permanencia y presencia con la ciudadanía, comentó la especialista en Comunicación Política, Laura Castellano.

Al impartir el taller, Reinvención Política vs Populismo, la periodista y comunicólogo, comentó que, en su análisis, considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene grandes similitudes con la aplicada por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, quien ahora se afronta a graves conflictos de inestabilidad social y económica al interior de su país.

“Hay grandes similitudes entre lo que pasó en Venezuela en 1999 y lo que está pasando ahora e México, por ejemplo, el hartazgo de la sociedad de los partidos tradicionales es status quo, todo eso pasó en México y ganó AMLO, todo eso paso en Venezuela y ganó Hugo Chávez”, dijo.

Sin embargo, la venezolana agregó que, México cuenta con condiciones económicas muy diversas y diferentes a Venezuela, lo que abona a que el nuevo presidente, López Obrador, no tome decisiones tajantes y autoritarias que lleven al país a una caída económica, pues tiene que negociar con una gran variedad de actores políticos y empresariales.

Por otra parte, Laura Castellanos, consideró que, el mandatario nacional mexicano ha implementado una excelente estrategia de comunicación e imagen, lo que lo impulsa a que su mensaje penetre más en la sociedad, por lo que los partidos políticos que fracasaron en las pasadas elecciones, deberán jugar un papel crítico e insistente para colaborar con la construcción de la democracia de México y evitar una dictadura o la concentración del poder en una sola persona, en este caso, Andrés Manuel López Obrador.

“Los partidos es un puesto contralor, no pueden deprimir y desaparecer como pasó en Venezuela, en done llegaron a no participar en las elecciones, los partidos tienen que reinventarse y no dejar que suceda lo que pasó en Venzuela”, expresó.