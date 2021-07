Luchan por Briana, perrita de 7 meses encontrada con grave herida en el pecho, en Culiacán

Sinaloa.- Abandonada sobre un cartón en medio de un camellón con un gran orificio en su pecho, así fue como el día jueves encontraron a una indefensa cachorrita que fue rescatada por la Fundación Laika, Protectora de Animales en Culiacán, Sinaloa.

Rebeca Uriarte, presidenta de la fundación comentó que, el reporte se hizo mediante las redes sociales, además de haber sido transmitido por un noticiero hasta que finalmente un miembro de la fundación pudo acudir al lugar de los hechos, confirmando que, efectivamente estaba débil y con el pecho abierto en agonía, además de pequeñas heridas superficiales en su rostro.

Desconocen cuanto tiempo fue el que estuvo en ese lugar hasta ese momento, a pesar de que la información además fotos de la cachorra con sus circunstancias y lesiones había circulado por un sinfín de grupos y diferentes asociaciones, nadie había sido capaz de ayudarla.

Cómo es posible que no se actúe y lo peor, es que esto es en casi todos los casos de rescate” agregó la presidenta de fundación laika.

Ya que, la insensibilización de las personas llegó al punto de que diversos usuarios se dieron tiempo para fotografiarla, subirla a redes sociales y difundirla, pero ni siquiera observando la gravedad en la que se encontraba la trasladaron a curación.

Rebeca Uriarte informó que fue llevada al veterinario donde fue hospitalizada debido a su delicadeza y confirmaron que su herida necesitaba cirugía, además, se les informó que la pequeña tenía apenas 7 meses de edad.

Fue bautizada con el nombre de Briana, cuyo significado es mujer de gran fortaleza. A través de las redes de fundación laika se comentó y cuestionó la posibilidad de que sus lesiones fueran causadas por un atropellamiento, pero no es así, el médico veterinario les informó que era muy claro que la herida es limpia, es decir, con un arma punzocortante, no hubo tal cual el arrastre o desagarre que hay cuando un animal es atropellado, a ella la abrieron totalmente.

Posterior a su cirugía, Briana amaneció estable y está comiendo, sin embargo, no camina, es por ello que se le tomará una placa radiográfica para ver por qué no lo hace, indagarán el hecho de que además de su herida en el pecho haya recibido un daño mayor, consideran que podría ser el mismo shock y miedo o en el peor de los casos daños en medula o columna o no caminaba desde antes.

