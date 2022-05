Lucila Armenta, comparte su historia tras 29 años como jueza penal en Sinaloa

“Puede llegar en un momento dado a la puerta giratoria, esto es que a través de las oportunidades que se da a los imputados, a los acusados, a los sentenciados, no se ve ese arrepentimiento, esa publicación de pena, a tal grado que ya no vuelva a delinquir y sale y reincide y es una mala imagen que deja a las víctimas directas y a la sociedad”.

En 2008 se promulgó una reforma integral al Sistema de Justicia Penal Mexicano y se otorgaron ocho años para que este sistema entrara en vigor, plazo que se cumplió en junio de 2016. A Lucila Armenta le tocó ese cambio legislativo. Al respecto, analiza que el nuevo sistema es adecuado a lo que se vive actualmente en la sociedad. No obstante, reconoce que hay algunas situaciones que requieren cambios, aunque no de fondo.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.