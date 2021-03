Lugar en donde están las aguas termales en Culiacán no es área protegida

Sinaloa.- El Ayuntamiento de Culiacán no ha otorgado permiso para que se construya un fraccionamiento en donde están las aguas termales, al norponiente de la ciudad de Culiacán, cerca del fraccionamiento Portalegre, informaron del departamento de Desarrollo Urbano.

“Es una obra de un fraccionamiento que no está autorizado, no cuentan con aprobación de cabildo, por lo tanto, no tienen licencia de urbanización ni de construcción”, detallaron.

En este tema, Luis Alfonso Meza, director del Departamento de Inspección y Vigilancia, explicó que se le enviará una notificación al dueño del predio o la constructora que tenga proyectado realizar alguna obra en donde están las aguas termales para que se acerquen al Ayuntamiento y conocer qué pretende hacer. En lo que se refiere al Ayuntamiento, se va a revisar todo lo referente al uso del suelo y lo que le compete, detalló.

“Les vamos a dejar un citatorio para que se presente al Ayuntamiento. Si hay alguna obra en ese punto, se va a suspender”, dijo el funcionario municipal.

Necesita permisos

Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaria de Desarrollo Sustentable (Sedesu), explicó que la zona en donde están las aguas termales no es una área natural protegida ni de carácter federal, estatal, ni municipal; por lo que no hay restricción ecológica real, pero eso no quiere decir que no se pueda regular.

Para realizar un fraccionamiento tienen que otorgar varios permisos por parte del Ayuntamiento, y se revisa lo referente al impacto ambiental. Indicó que, en este tema, ellos podrían tener participación en el caso de que se quisiera construir, pero todo el tema del agua le corresponde a la Comisión Nacional del Agua. En este caso, van a estar al pendiente y estarán verificando si existe daño ambiental. Cerca de estas aguas termales está construido ya un fraccionamiento.

Descuido

Durante un recorrido por este lugar se pudo constatar que son muchas las personas que contaminan estas aguas termales. Cerca de las mismas han arrojado muchos escombros y basura, y también en la pequeña laguna que forman las aguas.

En la actualidad, son muchos los ciudadanos que se están pronunciando por que se proteja este lugar. Al sitio ya han acudido autoridades municipales y estatales y se está a la espera de que en los próximos días se dé un pronunciamiento al respecto de lo que va a pasar.

También la Conagua tendrá que informar qué se puede hacer, por ser la dependencia encargada de todo lo relacionado con el agua.