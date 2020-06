Luis Rosales Zagal ve poco actuar de autoridades por hechos violentos en Culiacán y México

Culiacán.- Los recientes actos de violencia que se han estado viviendo a nivel local en Culiacán como en todo el país han dejado a las autoridades como incompetentes e incapaces de mantener la paz de la ciudadanía expresó Luis Rosales Zagal.

El presidente de la Asociación de los Derechos Humanos Independientes de Sinaloa dijo que era precupante y vergonzoso que la delincuencia burle las autoridades de esa manera.

El gobierno estatal y el federal no han podido detener este baño de sangre que pone de luto a muchas familias donde vemos muchas de estas con daños colaterales que estan sufriendo

manifestó ante los hechos violentos en el municipio de Culiacán.

Mencionó que es lamentable que se vea como utilizan armas de alto calibre que solo demuestran que pueden burlar, desafiar, retar a las autoridades y no solo estales si no también federal, dejando claro que no sirvió de nada traer a la Guardia Nacional.

Rosales Zagal comentó que el reciente enfrentamiento al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México son palabras mayores ya que es más notable como la delincuencia cada vez más le teme menos a las autoridades.

Indicó que en el estado de Sinaloa cada vez más se vive en la sosobra y con esa psicosis que han traído todos los constantes actos violentos los cuales las autoridades se hacen como que no pasa. "La violencia y la seguridad jamas se han ido si hay momentos de tranquilidad pero de repente se vienen los altos homicidios dolosos, delitos de robo se vehículos y en casa habitación y bueno. Yo creo que las autoridades deben de mostrar las cosas como son y hablarle a la sociedad".

