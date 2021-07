Luis, niño con leucemia, necesita apoyo para solventar gastos de tratamiento oncológico en Culiacán

Sinaloa.- La familia del pequeño Luis Adolfo Medrano García, de 9 años de edad, solicita el apoyo de la ciudadanía, para lograr solventar los gastos médicos que el niño necesita en sus tratamientos oncológicos al tener un diagnóstico de leucemia linfoblastica aguda.

El pequeño Luis padece de leucemia linfoblastica aguda y actualmente lleva un proceso de tratamiento en quimioterapias ambulatorio, pero lamentablemente la falta de medicamentos en el hospital del Regional 1 del IMSS, en Culiacán, y la falta de recursos de la familia podría poner en pausa el tratamiento que requiere el niño.

La familia pide el apoyo y solidaridad de la ciudadanía pues solo así, el pequeño ppdra tener una oportunidad más a vivir y cumplir con el seguimiento del tratamiento.

El niño fue diagnóstico con esta enfermedad desde que tenía cuatro años de edad y desde entonces ha requerido de varios procedimientos médicos para poder salir adelante.

Ana Gabriela García Espino, madre del niño, comentó que actualmente requieren de apoyo económico para estar acudiendo todos los días a tratamiento de quimioterapias, pues su trabajo en el campo no le alcanza para poder sostener gastos del hogar y tratamientos de su hijo.

“Estoy muy desesperada porque no tengo un trabajo estable nomas lo que ganó como jornalera y eso no me alcanza para pagar los tratamientos de mi niño. Tiene cita el lunes 2 de agosto y yo aún no puedo juntar para sus quimioterapias", expresó la madre de familia.

Quien deseé apoyar pueden contarlos al número de teléfono 6673483691 o realizar un depósito al número de cuenta bancopel 4169160496323867.

