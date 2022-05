Luto en el medio periodístico por la muerte de Luis Enrique Ramírez

Periodistas sinaloenses lamentan la muerte de su colega Luis Enrique Ramírez

Edgardo Vázquez Mungarro

“Estamos corriendo peligro como en ninguna otra parte del mundo”

“La Asociación de Periodistas de Los Mochis exige el esclarecimiento del asesinato de Luis Enrique Ramírez no solo porque es justo, sino porque se supone que tenemos un nuevo régimen, un nuevo gobierno y que pensamos, porque así lo dijeron, que sería diferente”, señaló el presidente de este organismo.

El también secretario general de la Delegación del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Sinaloa dijo que ante el asesinato de Luis Enrique, los periodistas de Sinaloa quedamos desolados y completamente desanimados para trabajar en informar a la población, “porque ahora con esto, entonces tendremos que andar con mucho más cuidado, porque finalmente nada de lo que está en el gobierno y de lo que han dicho del gobierno es cierto y estamos corriendo peligro como en ninguna otra parte del mundo”.

Juan Manuel Partida

“Cada voz que se apaga es un atentado contra el pueblo”

“Nos parece repudiable que nos mantengamos como gremio en esta situación de vulnerabilidad, en particular porque tenemos gobernantes que encabezan el linchamiento brutal en contra de periodistas y medios de comunicación”, expresó Juan Manuel Partida.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa dijo que la libertad de expresión y el derecho a la información, como nunca antes, son limitados y amenazados, no solamente por criminales, sino también por políticos intolerantes que no están dispuestos a que se diga la verdad que tenemos en México, “si ese es el trabajo de nosotros los periodistas: informar sobre lo que sucede, porque no son complacencias, no somos empleados del poder público ni de los criminales para informar lo que sucede a conveniencia personal o de grupo político o de poder fáctico”.

Julio César Martínez

“Impotencia, molestia y repudio sentimos en este momento”

“Hemos repetido incansablemente que estamos desprotegidos a la buena de Dios, porque nosotros no traemos armas, solo traemos nuestra voz, nuestra pluma y nuestra cámara o celular y esa es nuestra defensa, pero quedamos a la deriva e indefensos ante todo esto”, dijo Julio César Martínez.

“El presidente de la Asociación de Periodistas de México en Sinaloa dijo que estamos indefensos en el Estado y en el País, pero esto está rebasando todo límite.

“Una exigencia de justicia a la inmediatez, y no es que seamos más que nadie, pero tener la obligación de la responsabilidad de informar a la sociedad, eso hace que demandemos el esclarecimiento lo más pronto posible de estos hechos. Sentimos impotencia, molestia y repudio en este momento”, concluyó el periodista.

Ramiro Cázarez

¡Basta de tanta mentira e impunidad!

Los integrantes de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa lamentan y condenan el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez.

“La grave polarización que vive el país y tener un presidente de México que incita a la violencia contra quienes ejercemos un verdadero periodismo, en su terquedad por señalar y exhibir a periodistas durante sus espacios televisivos, motiva a cobardes delincuentes a cometer este tipo de atrocidades, confiados en que se garantiza la impunidad”, consideró Ramiro Cázares, presidente del organismo.

En ese sentido, dijo que los integrantes de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa invitó a todo el gremio periodístico, a dejar las cartulinas y las marchas, y subir de nivel las manifestaciones, ya que nada pasa y nada cambia, pues ya son nueve periodistas y no existe ningún solo esclarecimiento, y ya basta de tanta mentira e impunidad.

Trinidad Valdez Peñuelas

¡Ya basta! a la violencia

Con un mensaje dirigido especialmente a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, a la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y a la sociedad mexicana, la Fraternidad de Comunicadores y Libertad de Expresión A.C. expresa un ¡Ya basta! a la violencia “Con profundo pesar nos acercamos a todos ustedes para declararnos hartos de la violencia contra los periodistas mexicanos, que, desde el inicio del actual sexenio del gobierno federal, parecen vivir una temporada de caza que genera terror a toda la sociedad, y no la vida cotidiana que la sociedad merece”, reza el documento firmado por el presidente de esta fraternidad, Trinidad Valdez Peñuelas.

Dejó claro que no podemos acostumbrarnos a vivir en medio de la sangre que derraman los cuerpos de las decenas de periodistas asesinados en México.