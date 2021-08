Madre de Dayana, víctima de feminicidio, no pierde la esperanza de verla regresar

Mocorito.- A cuatro años del triste deceso de la niña Dayana Esmeralda Zazueta víctima de feminicidio, su madre Alma Daniela García, manifiesta que que no puede superar el asesinato de su pequeña niña que actualmente tendría nueve años y le fue arrebatada de la manera más cruel posible.

Comenta con tristeza que la recuerda todos los días, y no pierde la esperanza de volver a ver a su hija con vida y asegura que ella y sus familiares no logran creer que aquello que le entregaron en un ataud sea el cuerpo de su hija, manifiesta que nunca podrán haceptar esa pérdida y hasta el día de hoy no logran asimilar la noticia y continuan pensando que en algún momento podrán abrazarla nuevamente “la niña va a regresar algún día, esté nueva o ya mayor, ella va a regresar” comentó con dolor.

Y agregó que cuando se hacerca la fecha del cumpleaños de la menor el dolor aumenta ya que cerca de ese día le dioron aviso de su fallecimiento. Alma Daniela comenta que todas las mañanas y noches pasa frente al televisor con el deseo de escuchar alguna noticia de justicia respecto a su caso.

Pide a las madres y padres de familia que cuiden a sus hijos y no los dejen salir solos o con desconocidos ya que no desea que nadie pase por la situación que ella vivió y que nunca podrá super.