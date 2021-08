Madre de Omar Ulises teme ser desalojada del Zócalo de la CDMX sin lograr la libertad de su hijo 

Sinaloa.- Con la promesa de que en 15 días será dejado en libertad Omar Ulises Arcos si se retira en forma inmediata del Zócalo de la Ciudad de México, la señora Isabel Moreno sentenció que permanecerá en el lugar y esperará que mañana viernes 13 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador salga de Palacio Nacional y de la conferencia de prensa mañanera, que será a escasos metros de donde su carpa y de otras víctimas de violencia están colocadas.

Muy preocupada ante el temor de que sea desalojada de la plancha del Zócalo, la madre del joven de 23 años, originario de Sinaloa, baleado por militares en Sonoyta, Sonora, cuando viajaba como migrante para cruzar la frontera en una camioneta con un grupo de personas, y que quedó en medio de una persecución de soldados a un vehículo de delincuentes, que lo dejó herido y posteriormente acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército y más de 400 cartuchos útiles, insistió que tiene la fortaleza para resistir hambre, frío y la tristeza de ver la indiferencia de las autoridades a su caso.

Señaló que personal de la Secretaría de Gobernación se ha acercado y le prometen que no pasarán ni 20 días para que este joven regrese al hogar de su madre localizado en Culiacán, Sinaloa, pero ella insiste que solamente se quitaría si le firman un papel en donde quede plasmada la promesa.

“Si me dicen en un mes o dos semanas yo me voy y regreso a Sinaloa, pero firmen que va a salir mi hijo y ya me quitó definitivamente”, expresó la señora que duerme desde hace muchas semanas en una carpa colocada cerca del barandal de una de las entradas de la estación del Metro Zócalo.

Mencionó que a todas las personas les han dicho que los van a llevar a un hotel y les van a pagar la comida por unos días, pero lo que se ve es que “solamente son promesas ante la prisa que tienen por la presencia del Presidencia, que ya tienen el templete y ya están colocadas las vallas en donde será el evento”.

“No quieren que el señor Presidente se dé cuenta de que hay tantas personas con protestas en el Zócalo, y que no han resuelto los casos, no sé por qué no le dicen la verdad a AMLO”, lamentó.

Las vallas están colocadas en un espacio de dos cuadras y se colocaron militares, detalló y desde el miércoles comenzaron a tener problemas para ingresar después de ir a buscar sus alimentos en otras calles o irse a bañar, pero de nueva cuenta van “compañeros por ellos y luego les permiten entrar”.

“Yo pienso escuchar este viernes lo que se dice en la Mañanera y después voy a tomar el megáfono para decirle a López Obrador que sigo aquí y no me han atendido, porque me he dado cuenta que le tienen mucho miedo al escándalo y no se ve las intenciones de ayudar a nadie”, dijo.

Isabel Moreno insistió que su postura no es aceptar ayuda económica, sino que “lo saquen de la cárcel y en ese momento me voy…cambien la medida cautelar, sé que mi hijo puede enfrentar su juicio en libertad y demostrar su inocencia, pero tampoco”.

“Estamos esperando que nos van a levantar a fuerzas, pero todos los de aquí (víctimas de violencia), estamos unidos y nos vamos apoyar ante cualquier hecho que suceda”, concluyó.