Madre de familia sale a las calles de Culiacán para manifestarse, pide justicia por la muerte de su hijo, dice que falleció por negligencia médica debido a la falta de oxígeno

Culiacán, Sinaloa.- Familiares de Astolfo Ávila salieron a las calles para manifestarse y exigir justicia este jueves por la muerte del joven; deceso que atribuyen a una supuesta negligencia en la Clínica Médica de la Ciudad.

Martha Ávila, madre de Astolfo, comentó que dicha caravana es para exigir castigo por el crimen contra su hijo, ya que al estar internado en la clínica, enfermo de covid-19, ya le habían dicho que sería dado de alta y después de eso le quitaron el oxígeno, pero se complicó su estado de salud y murió.

“Queremos justicia por Astolfo y su familia”, “Queremos justicia por todos los que han matado”, fueron algunos de los reclamos que se escucharon en la manifestación.

El joven entró a la clínica el día 28 de julio y falleció el 6 de agosto dentro de la misma, por lo que los familiares afirman que perdió la vida por negligencia médica.

En la manifestación se presentaron otras familias que señalaron que los pacientes no reciben los mejores tratos estando dentro del nosocomio, además de que dan diferentes diagnósticos.

Martha dijo estar pidiendo justicia para que más personas no sean víctimas como lo fue su hijo en esta clínica.

Recorrido y quejas

La caravana inició en la Clínica Médica de la Ciudad, luego hicieron una escala en el Ayuntamiento de Culiacán, para después dirigirse a las oficinas de Coepris. Durante su recorrido, fueron atendidos en la dependencia Coepris, en donde se les comentó que se estaban haciendo los trabajos necesarios.

El comisionado de la dependencia, Alan Urbina, explicó a los inconformes que durante la pandemia han hecho supervisiones, ya sea en clínicas, farmacias, hospitales y otros establecimientos, en donde se han verificado las condiciones en las que están operando, aseguró.

“Al respecto, lo que hicimos en esta clínica, el objetivo fue la verificación en cumplimiento de todo lo que tenemos en competencia de nosotros hacia este establecimiento: la documentación de licencia sanitaria, de objetos quirúrgicos, obstétricos, de farmacia, banco de sangre, laboratorio, rayos X, así como de responsables sanitarios, permisos de construcción en caso de que así aplicara el acta constituida de comités intrahospitalarios”.

Encontraron que cuentan con contratos de oxígeno con una clínica, la cual les suministra oxígeno diario o cada tercer día, dependiendo de la necesidad, y reiteraron que, en los que les compete, encontraron todo en orden, por lo que en cuanto a la atención ya no les compete, aclaró.

La madre de la víctima señaló que, de no ser escuchados en la dependencia, se dirigirá a México para buscar allá que atiendan su reclamo.

Clínica Médica de la Ciudad calla sobre la inconformidad de la madre

Al afirmar que por el supuesto caso de negligencia que habría causado la muerte de Astolfo no existe una denuncia formal en contra de la Clínica Médica de la Ciudad, el representante legal, Javier Corral, no quiso abundar en el tema, pues dijo no poder hacerlo sin el consentimiento de los familiares, toda vez que podría comprometer datos personales del fallecido. Reiteró que están en toda la disposición de informar sobre el caso, pero por motivos legales no pueden.

Leer más: Maestros del SNTE-53. Regresaremos a clases pero de manera VIRTUAL