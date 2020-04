Madre de niño encerrado en departamento de Culiacán pide que se lo regresen

Culiacán, Sinaloa.- Itzel, madre del niño Antonio, de 3 años, que el domingo pasado fue rescatado de un departamento en un fraccionamiento del sur de la ciudad, contactó a este medio para informar que, a pesar de que ya reclamó a su hijo, el DIF no se lo ha entregado.

De igual manera, comentó que no fue su intención dejar al pequeño solo, ya que afirmaba haber sido privada de la libertad por sujetos desconocidos.

El rescate

El domingo pasado, antes del mediodía, policías especializados en atender robo de vehículos patrullaban el sector antes mencionado, y al transitar por la calle Cima del Coyotl fueron avisados por vecinos de que un niño tenía horas encerrado en el departamento 40505-D.

Los agentes rápidamente descendieron de la patrulla y confirmaron que el menor estaba sin la supervisión de un adulto.

Para logra sacar al infante del domicilio, un agente usó una barra para forzar la reja y llegar a él, tomándolo en brazos, y posteriormente quedó a disposición del personal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

No fue intencional

La joven, de 23 años de edad, comentó para esta casa editorial que no fue voluntad suya dejar al niño a su suerte, ya que dijo ser víctima de un secuestro: “Yo estaba con mi hijo. Llegó un grupo de amigos, y ya que el niño se durmió bajé a las afueras del departamento y lo dejé encerrado, porque no podía dejar la puerta abierta por su seguridad. Ya en la madrugada, aproximadamente a las 03:00 horas, después de que se fueron mis amigos, una amiga que se quedaría a dormir en mi casa y yo fuimos a comprar cena a la vuelta de la casa, pero en el camino nos privaron de la libertad unos hombres que iban en un carro negro, y no pude ver las placas ni cómo eran”.

La joven comentó que el papá de Antonio y otro niño de 6 años se encuentra preso en una cárcel del estado, y que durante la privación de la libertad los sujetos le pedían datos de él y de otros familiares, y que si no les daba la información de dónde se encontraban iban a matar a sus hijos; sin embargo, la joven en todo momento les dijo que no sabía dónde estaba las personas que buscaban.

“Me golpearon, me manosearon, y no me violaron porque Dios es muy grande. Yo creo que se dieron cuenta de que realmente no sé dónde están. Me soltaron al día siguiente. No supe si eran las once, una o dos de la tarde, y me aventaron en un baldío para el lado de Tierra Blanca, cerca de la calle novena, y en cuanto estuve libre tomé un taxi e inmediatamente me fui a la casa por que estaba preocupada por mi hijo”.

Itzel manifestó que cuando llegó al departamento había varios vecinos afuera, quienes le informaron lo que había pasado.

Pide ser atendida

Al tener los detalles de lo ocurrido, ella acudió con su hermana, y juntas fueron a las oficinas del DIF, donde le hicieron análisis y le pidieron declarar, y dijo estar desesperada debido a que desde el domingo no la dejan ver a su hijo, a pesar de que ya le hicieron estudios psicológicos y demás protocolos.

“Pido que me ayuden porque no me quieren entregar a mi hijo, y me dicen que no me lo pueden dar por lo del coronavirus. Mi niño no está enfermo, mi niño no tiene maltrato de nada, y no me quieren dejar verlo. Me mandan a hacer declaraciones y más declaraciones, y sigo en espera de que me lo entreguen. La verdad, yo no sé si lo secuestraron o esté exactamente en el DIF, porque yo no lo he visto”.

La joven madre pidió ser atendida para tener de vuelta a su hijo, ya que no lo dejó solo intencionalmente, pues se trató de un caso grave donde ella fue víctima de secuestro, por lo que desde que supo de la situación fue en busca del menor.

Temor

La mujer dijo que no haría una denuncia ante las autoridades sobre el caso de la privación de la libertad de la que fue víctima, ya que señaló tener miedo a represalias y que sus pequeños hijos salgan lastimados.