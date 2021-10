¡Madre desesperada! Sigue búsqueda de Ana Victoria en Culiacán, Sinaloa, su papá no la regresó a casa

Sinaloa.- Han transcurrido ya poco más de tres semanas que se desconoce el paradero de la niña Ana Victoria Montoya Zamudio, por lo que su mamá se encuentra muy angustiada y desesperada, por ello pide que las autoridades hagan su trabajo para encontrar a su pequeña en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la Alerta Amber Sinaloa que se emitió, aproximadamente a las 22:00 horas del día 17 de septiembre del año en curso, se vio por última vez a la menor Ana Victoria, de 5 años de edad, al salir de su domicilio ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, en compañía de su padre José Sebastián Montoya Figueroa.

Se considera que la integridad de la pequeña pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de algún delito.

“Nadie me ha dicho nada, las autoridades no han con él (Sebastián), a lo que se, se le han dejado diversos citatorios, de tanto el DIF como de la Fiscalía, hasta el momento no se ha presentado; hoy son 23 días en los que desafortunadamente no se nada de la niña, ni se como está, ni se me ha permitida hablar con mi niña tampoco”, dijo la mamá con voz entrecortada.

Recordó que: “Ella fue a pasar un fin de semana con el papá y ya no la regresó”.