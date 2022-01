Madres de desaparecidos exigen ser tomadas en cuenta por las autoridades de Sinaloa

Sinaloa.- Un grupo de madres de desaparecidos hicieron un llamado a ser tomadas en cuenta en las decisiones y mesas de trabajo que se realizan por parte de las autoridades de Sinaloa, pese a no pertenecer a colectivos de búsqueda.

Con una marcha de protesta que inició en catedral de Culiacán, continúo por el ayuntamiento municipal y culminó con un plantón en palacio de gobierno, las madres de 14 jóvenes entre hombres y mujeres desaparecidos, exigieron a las autoridades del estado darle celeridad a los casos, además entablar comunicación para informar las decisiones y acciones a implementar en el tema de desaparición forzada.

Reinalda Pulido Chavira, madre del joven Javier Ernesto Pulido, quien fue levantado presuntamente por una patrulla municipal el día 8 de diciembre del 2020, reclamó la falta de respuesta de las autoridades y burocracia en los procesos de la que son víctimas las madres que denuncian desaparición forzada por no formar parte de colectivos, ya que es complicado acceder a información sobre el avance de los casos.

Acusó el intento de parar la protesta por parte de las autoridades, ya que fueron reiteradas las ocasiones en las que autoridades estatales realizaron llamadas a las afectadas para tratar de evitar que se generen protestas ofreciendo apoyo para atención del caso.

"De 14 mamás a varias nos hablaron, me hicieron llamadas de gobierno, que no me presentará, que me iban a ayudar, ahora sí quieren ayudarme, después de un año que es lo que yo buscaba, no quieren que nos escuchemos, que alcemos la voz", recalcó.