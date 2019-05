Madres de desaparecidos quieren a sus hijos de regreso

Culiacán, Sinaloa.- Con el pase de lista de 36 personas desaparecidas dio inicio una marcha encabezada por las integrantes del grupo Sabuesos Guerreras para exigir al titular de la Fiscalía General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, que dé prioridad a las investigaciones de personas desaparecidas.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “¿dónde están nuestros hijos?” y “no nos cansaremos de buscarlos”, fueron las exclamaciones que hicieron las madres y los familiares de las personas desaparecidas.

En punto de las 09:30 horas partieron de la plazuela Álvaro Obregón para dirigirse a las instalaciones de la Fiscalía y sostener un encuentro con las autoridades, a quienes les señalarían la injusticia y la falta de voluntad para que ya no ocurra la desaparición forzada.

En la marcha se encontraba Rosalina Cruz Monzón, quien desde hace un año su hijo desapareció, y hasta la fecha la Fiscalía no ha dado los resultados esperados: “A mi hijo se lo llevó una camioneta de policías estatales, pero aquí en la Fiscalía me dijeron que eso no había ocurrido”, dijo.

El fiscal, durante un encuentro con las rastreadoras. Foto: El Debate

Con gran esperanza, la madre se manifestó con el fin de que no solo a ella se le haga justicia, sino a todas aquellas madres que viven con el dolor de no saber en dónde están sus hijos.

Recorrido

La marcha fue encabezada por una imagen de la Virgen de Guadalupe, a quien le colocaron una camiseta que tenía el texto “¿dónde están?”. Las fieles creyentes le hicieron súplicas y pidieron que les regresara a sus hijos con vida.

Durante el trayecto, jóvenes pintaron siluetas de cuerpos y colocaron el nombre de los desaparecidos, que en esta marcha se pidió por más de 32.

Con canciones alusivas al 10 de mayo pidieron que este día tan especial para ellas se les diera una esperanza de que sus hijos pudieran regresar a casa, ya sea vivos o muertos.

“Desde que nuestros hijos desaparecieron, hay quienes ya no podemos dormir, mucho menos vivir”, expresó una madre desesperada.

Encuentro

Juan José Ríos Estavillo se reunió con las rastreadoras y atendió cada una de las peticiones que hicieron las madres de los desaparecidos, en especial que la Fiscalía acepte la ayuda internacional para que se facilite la detección y el reconocimiento de cuerpos.

El titular de este organismo autónomo dijo que están en un deber de solidaridad en este tema y que la lucha continúa, comprometiéndose a que se sigan esclareciendo los casos y dándoles la información necesaria a las familias.