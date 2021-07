Madres manifiestan temor ante posible regreso a clases presenciales en Culiacán 

Sinaloa.- Fue durante esta semana que desde el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hasta el secretario de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía comentaron que habrá regreso a clases presencial, gradual y focalizado, aunque aún no se ha informado a detalle sobre los protocolos necesarios.

Es por ello que esta casa editorial decidió realizar un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Culiacán, con el fin de abordar a las madres de familia sinaloenses y cuestionar su postura al respecto, ya que, desde que dio inicio la pandemia, no se han implementado clases presenciales y esto es una inquietante noticia.

Kenia Borquez, madre de familia, comentó que en este preciso momento un regreso presencial es lo menos recomendable, ya que los casos de infectados son muchísimos y la situación es muy delicada en la mayoría de las ciudades.

“Los niños son de las personas que no están vacunadas aún y prefiero que mi hijo pierda el año y no llevarlo a clases presenciales a que después se contagie y pase a mayores, tuvieron que haber prestado más atención a lo que estamos viviendo para que a estas alturas los hospitales no estuvieran llenos cómo están ahorita. Es una irresponsabilidad de parte del gobierno querer regresar en la peor situación de la pandemia” agregó.

Por otro lado, Vicente Bernal, padre de familia y docente mencionó que, el gobierno no tiene una mínima idea de las necesidades que tienen los planteles y no están pensando en los alumnos.

“no tienen la más mínima idea de la condición en la que se encuentran las escuelas, y dudo que tengan la intención de invertir lo mínimo necesario para respaldar el regreso a clases de manera segura, se necesitan materiales de higiene que nunca han entregado” señaló.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los padres de familia no están de acuerdo con el regreso presencial, hay quien difiere, teniendo una respuesta o postura totalmente opuesta, tal es el caso de Gloria González, quien comentó que, es justo y necesario un regreso porque en las escuelas privadas les siguen cobrando la mensualidad completa.

“Si la gente se anima a estar yendo a la playa, restaurantes, fiestas, deberían de animarse a llevar a sus hijos a la escuela” resaltó.

