Maestros de Cecyte denuncian nepotismo

Sinaloa.- Maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa (Cecyte) denunciaron públicamente casos de nepotismo y diversas irregularidades al interior de la institución, supuestamente provocadas por la directora, Hilda Rosario Báez Sañudo.

Los protestantes expresaron que la Administración actual ha estado operando la creación de un nuevo sindicato de trabajadores que se consolidó en solo cuatro días, captando a trabajadores bajo condiciones, chantajes y amenazas, pues les ofrecen pertenecer a tal sindicato a cambio de una base y mejores prestaciones o, de lo contrario, les confirman que serán despedidos; sin embargo, Hilda Báez lo desmintió.

No los contratan

Cristian Osuna, maestro de la institución desde el 2015, afirmó que 11 docentes del plantel de Loma de Rodriguera fueron despedidos sin justificación, y en su lugar han contratado a personas que no cuentan con la evaluación del Servicio Profesional Docente de ley ni con la capacidad profesional necesaria para impartir clases.

Acompañado del diputado de Morena Apolinar García Carrera, quien imparte clases de matemáticas en Cecyte, Cristian agregó que también hay despidos en los planteles de Ciudad Educadora, Los Mochis y Angostura; a excepción de Mazatlán, pues en este plantel Hilda Báez no cuenta con el poder político para controlarlo.

“Somos profesores que ingresamos por el Servicio Profesional Docente, no estoy bajo contrato y no han recontratado; además, trabajamos sin prestaciones de seguridad social, ni vacaciones, a pesar de que hay una partida presupuestal para eso”, mencionó.

Es falso

En contraparte, Hilda Báez manifestó que las acusaciones son falsas y que ella ha actuado apegándose a la nueva reforma educativa, que le exige respetar las posiciones de los resultados del Servicio Profesional Docente, contratando a quienes se encuentren en los primeros lugares.

Desmintió la creación de un sindicato hecho “a modo” en su administración, y que no ha intervenido ni influido en la participación y decisión sindical de los trabajadores de Cecyte.

La funcionaria argumentó que en repetidas ocasiones ha tratado de sostener un diálogo con el grupo de maestros inconforme, pero estos no han aceptado.

¿Hay nepotismo e irregularidades en Cecyte?

“El proceso está plagado de irregularidades”: Cristian Osuna, Maestro de Cecyte

“Se creó un sindicato blanco a favor de la parte patronal. Los compañeros despedidos son integrantes del Sitcecyte, mientras que la directora creó Sutcecyte. Muchos se fueron para allá a cambio de una base. Se ha amedrentado a compañeros y, a parte, crearon el sindicato del fast track en cuatro día, y nosotros desde el mes de mayo solicitamos nuestro registro. Ella está utilizando todos los recursos disponibles para favorecerse. Estamos en un proceso plagado de irregularidades, en matemáticas había 57 horas para concursar y entregaron 110 horas. Le hago un llamado al señor gobernador de que no esté haciendo de las instituciones un botín político, Cecyte es una institución muy noble que no debe estar preñada de gente que no es capaz de fungir ahí”.

Cristian Osuna, Maestro de Cecyte. Foto: El Debate

“Todo se hace apegado a la ley educativa”: Hilda Báez sañudo, directora de Cecyte

“Es total falsedad, no tengo injerencia en las instancias correspondientes. La verdad es que firmar un sindicato no es fácil, y no creo que en cuatro días se haya sacado; que revisen en la Secretaría del Trabajo para comprobar si ese sindicato existe. Nosotros no podemos participar ni intervenir en esas participaciones, tan es así que se crean dos sindicatos. Yo atiendo a cualquier persona que trabaja en la institución. El maestro inconforme, él salió en el lugar número 15 de la evaluación, y solo tengo 6 puestos libres, tengo que respetar la lista y ver si tengo lugares en Cecyte para llegar hasta el número 15 de la lista y el resto. Hay mucha desinformación, yo les he pedido a ellos una reunión, y no han aceptado”.