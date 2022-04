Maestros de Conalep sin prestaciones del Seguro Social presentaron denuncia ante la CEDH en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Las mesas de trabajo continúan entre el Sindicato de Conalep con la sub secretaria general de Gobierno y con la dirección de Conalep, sin embargo, siguen sin llegar a un acuerdo, ya que los maestros sindicalizados no aceptan la propuesta de los 10 millones de pesos, pues no cubre los descuentos a sus salarios y prestaciones de las 5 quincenas.

El secretario general del sindicato, Javier Garza Bustamante mencionó que los 15 maestros que se quedaron sin prestaciones del Seguro Social y la reducción a sus salarios, ya presentaron las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos y que los dos maestros a los cuales les ha llegado su nómina en cero, siguen trabajando bajo protesta y que estos no han sido notificados si fueron despedidos.

“Ellos comentan que los convenios son irregulares, pero esa decisión la tomó Conalep no está por ninguna orden judicial que lo decrete. Las reducciones a nuestro salario van del 30 al 60 por ciento de descuento en la nómina”.

Leer más: Exige Inzunza Cázarez pruebas a Gene Bojórquez de presiones del Gobierno de Sinaloa a diputados del PAS

Javier Garza, reiteró que confían en el gobernador, Rubén Rocha Moya y que esperan que pueda atenderlos para que escuche de viva voz el sentir de los maestros sindicalizados afectados de Conalep.