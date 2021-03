Maestros de campos agrícolas exigen al Gobierno de Sinaloa pagos de quincenas de febrero

Sinaloa.- Maestros que atienden a los niños de campos agrícolas exigen al Gobierno de Sinaloa el pago correspondiente a las dos quincenas del mes de febrero. Esta semana dijeron acudieron el lunes, martes, jueves y este día al Palacio de Gobierno para solicitar que les resuelvan su petición y no les habían dado respuesta.

“Quiero decirle al gobernador que nuestros hijos comen”, dijo Sonia Lopez, una de las demandantes quien se encontraba en la explanada del Palacio. Antier dijo quisieron pasar a la oficina del gobernador y les cerraron las puertas.

Explicó que ellos han estado trabajando que no han dejado a sus niños, y por eso se les hace injusto que no les llegue el pago de su salario, hay muchas madres solteras y padres de familia que este es el único trabajo que tienen.

Primero les dijeron que no les han llegado los recursos federales cuando a ellos les paga el estado, hoy les informaron que ya están los recursos por lo que no se explican el porqué no se los depositan este día y van a querer pagarles hasta el lunes.

De acuerdo a los inconformes no saben el porqué no les pagan en tiempo y forma si los maestros de primaria y preescolar mil 450 pesos a la quincena y a los de secundaria 2 mil 600 pesos.