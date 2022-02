Maestros de la UAS con Covid-19 acusan que los obligan a presentarse a trabajar

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de haber contraído el Covid-19, tres maestros de la facultad de arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se están quejando porque pese a tener esta enfermedad han sido notificados que deben presentarse a trabajar este miércoles 2 de febrero.

Una profesora que se reservó su nombre por temor a alguna represalía dijo que es una inconsciencia e irresponsabilidad de parte de las autoridades escolares, de obligar a los maestros contagiados a que se reporten a laborar, porque no están actuando como lo recomiendan las Secretarías de Salud y Educación federal.

"Creo que no es justo lo que están haciendo con nosotros, deberían tener más sensibilidad y responsabilidad. En mi caso desde el momento que me hice la prueba y salí positiva de coronavirus, en un principio me dijeron que en 14 días ya podía presentarme a trabajar y ahora nos salen, que tenemos que trabajar ya este miércoles", dijo la maestra de arquitectura.

Asimismo, acusó que en ningún momento le dieron una incapacidad por contagiarse y que también ocho alumnos salieron positivos de Covid-19.

Señaló que así como estos casos de arquitectura, habría más profesores de otras facultades de la UAS también contagiados y que los están obligando a que se presenten a trabajar.

La maestra externó que el rector de la UAS, Jesús Madueña debería actuar con más seriedad y ética, para prevenir que sigan ocurriendo contagios en los planteles.

"Parece que a las autoridades escolares no les importa que los maestros nos contagiemos y exponiendo también a los alumnos", manifestó.